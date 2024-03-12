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Хозяин издевался над собакой и сломал ей лапу в Барнауле

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Хозяин издевался над собакой и сломал ей лапу в Барнауле

Об этом редакции «Катунь 24» рассказала сотрудница приюта.

Источник фото: Юлия Валерьевна

Год назад сотрудница барнаульского приюта нашла собаку вместе с тремя недельными щенками в многоэтажном доме. Женщина выходила щенят, а после нашла им новых хозяев.

«Год назад забрала в морозы из подъезда на Потоке. Мать и трех щенят неделю от роду. Выкормили», — рассказывает сотрудница приюта Юлия.

Все это время хозяева одного из щенков присылали фотографии нового друга и говорили, что с ним все хорошо. Однако выяснилось, что все это время хозяева издевались над собакой и даже сломали лапу.

Искалеченную собаку увидела незнакомая женщина. Ей удалось уговорить хозяев отдать ей собаку с целью вылечить ее. По словам защитницы, хозяева везти собаку к специалисту не собирались, а продолжали выгуливать ее с болтающейся лапой.

«По словам соседей, щенок часто визжал, так как его били. И даже закрывали на балконе. Мало выгуливали и плохо кормили. Из-за этого он охраняет еду. Боится, когда люди руку поднимают, думает, наверное, что замахиваются ударить», — говорит Юлия.

Женщина, забравшая собаку, написала заявление в полицию, несмотря на угрозы бывших хозяев.

Лапу собаки прооперировали, но держать или вставать на нее животное больше не сможет. Сейчас собака ищет новую семью и проходит реабилитацию.

Взято отсюда.

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