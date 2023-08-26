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Храм ремонтируют в Нагорном парке Барнаула

ГОРНЯК2201 mins

Рабочие демонтируют крыльцо

Фото: amic.ru

В Нагорном парке Барнаула ремонтируют храм Иоанна Предтечи, передает корреспондент amic.ru.

На опубликованных кадрах видно, что рабочие демонтировали облицовку крыльца, а также убрали часть старых кирпичей и разобрали ступеньки.

На прошлой неделе в мэрии Барнаула сообщали, что в парке отреставрируют этот мемориальный комплекс. Мэр Вячеслав Франк тогда предложил представителям Барнаульской Епархии, архитектурного и художественного сообщества внести предложения, чтобы вынести их на общественное обсуждение горожанам.

Напомним, изначально в этом месте каменная церковь с колокольней была построена в 1857 году, однако 1930-х годах ее снесли. Примерно на том же месте в конце 2013 года началось восстановление храма, а в 2017-м его открыли.

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