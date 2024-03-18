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Худеющим на заметку. Какая диета считается самой лучшей в мире – лишние кило быстро сойдут на нет

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18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Диета – это слово, которое для многих людей вызывает негативные ассоциации. Они думают об ограничениях и ущемлениях в своем рационе питания. Однако на самом деле все не так уж и плохо, и само понятие диеты следует воспринимать правильно. Эксперты утверждают, что лучшей диетой в мире можно считать средиземноморскую диету, которая предлагает организму сложные углеводы, животные и растительные белки.

Кроме того, средиземноморская диета включает овощи и фрукты, орехи и растительные масла, а также кисломолочные продукты, которые необходимы организму. Придерживаясь такого рациона, можно избежать проблем, с которыми часто сталкиваются желающие похудеть. Как пишут Белновости.

Фото: nvkz-tub.ru

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Автор: vizitka01

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