Выясняем, что будет на праздничных столах у большинства людей и придется ли экономить

За несколько дней до Нового года наши коллеги из 74.RU поехали в отдаленные районы города, чтобы узнать у простых горожан, как идет подготовка к празднику. Ответы оказались полны противоречий, но хорошего настроения люди стараются не терять, как, впрочем, и по всей стране накануне встречи 2024 года.

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Отмечать Новый год он будет вместе с женой. Внуки обещали прийти после праздника.

— Ну внуки — это совсем другое. Им надо что-нибудь хорошее. Пирожки жена состряпает, — делится Александр Федорович.

По словам пенсионера, на его деньги разгуляться не получается.

— У меня пенсия 23 тысячи. Повысится — будет 25. На День пожилого человека 700 рублей еще дают. Вот и всё. Если хорошими продуктами закупаться, то этой пенсии… Ну сам понимаешь. Это я просто скромно живу, — говорит собеседник.

Коробки на санках он везет в сад. Картонные отправятся в печь, чтобы получить золу для удобрения. Деревянные — под овощи.

«Скромненько, но куда деваться»

— На столе, как обычно, картошка будет. Ну винегрет, газировка, конфетки. Скромненько, но куда деваться, — рассказывает пенсионер Юрий Евгеньевич.

Юрий на пенсии уже семь лет. Его дочь и внуки живут вместе с ним, так что Новый год будут отмечать всей семьей.

— Помогаю им, насколько могу. Тут ведь квартплату оплатишь, детям поможешь кредиты платить, внукам дашь на обеды. Хотелось бы получше жить, конечно. Тяжелее стало. Я-то хоть в своем доме живу, курочек держу десяток, они мне помогают. Но корма сколько стоят? Как будто в шоколаде. А новою курицу попробуй купить на замену… Поэтому я их держу только на яички. Настроение так себе, — подытоживает пенсионер.

«Ничего страшного, не такая уж она и дорогая»

Любовь, жительница дома неподалеку, сама окликнула людей с камерой. Она поделилась с нами, что повышение цен на продукты, о котором часто говорят, на самом деле не столь значительное.

— На столе будет курица, хоть и все боятся. Ничего страшного, не такая уж она и дорогая. Цены на всё поднялись. Но и зарплаты у многих поднялись, многие на заводы устроились — от 50 тысяч получают. И что, за 300 рублей курица — это дорого? Если кредитов набрали, это же не значит, что денег нет. Дворы-то полные машин, — отмечает Любовь.

Любовь — самозанятая. Она поделилась, что ее заработок в этом году упал и покупать продукты стало чуть накладнее. Стол в ее семье планируют традиционный: оливье, селедка под шубой, курица с картошкой. Родителям — шампанское, детям — газировку.

— Новогоднее настроение есть. Главное, чтобы Владимир Владимирович никуда не делся и все за него проголосовали. Я сама жду новогоднее поздравление и проголосую потом за него. Я патриот. Главное — что у нас мирное небо, а остальное переживем. Жили же раньше, — неожиданно резюмирует наша собеседница.

«Всё как обычно, но дороже стало»

На выходе из магазина мы встретили Владислава. Он будет праздновать дома с женой и двумя детьми.

— На Новый год будет классика: оливье, мясо, рыба. Всё как обычно, но дороже стало. У меня средний ценник в магазине раза в полтора-два поднялся. Семья же, детям постоянно фрукты покупаю. На них цена поднимается несильно, но постоянно, — рассказывает отец.

Однако Владислав уверен, что главное — новогоднее настроение.

— Елочка живая у меня уже стоит, я ее всегда беру такую, чтобы под потолок. В школьное время работал в лесхозе, сажал елки. Два раза по две недели — около восьми тысяч деревьев. Поэтому у меня не возникает угрызений совести, что я потрачу 30–40 елочек за все последующие годы, — улыбается собеседник.

«Мы советской закалки, делаем всё сами»

— Главное, без яиц. И оливье без яиц. А чего они такие дорогие-то, — шутят в ответ на вопрос о новогоднем столе супруги Олег и Екатерина.

У них в семье есть традиция — готовить на новогодний стол холодец.

— Холодец — обязательно. Пироги еще печем, пиццы. Мы советской закалки, делаем всё сами. Ничего не заказываем — финансово уже проще, — делятся супруги. — Сейчас всё подорожало. Яйца, например, — в две цены точно. Мясо очень сильно выросло в цене, консервы, рыба. Ну а свеклу, картошку, морковь мы сами в саду выращиваем. Хоть как-то дешевле.

Несмотря ни на что, проблем с новогодним настроением у Олега и Екатерины нет.

— Настроение у нас всегда хорошее. В любой день, в любой праздник. На Новый год у нас собирается вся семья — три поколения. После 12 часов салюты пускаем, общаемся с соседями по двору. Это у нас надолго может быть. В будни с ними не всегда даже просто встречаемся, — делятся супруги.

«Обычно наготавливаем, а это всё остается»

Екатерина, прогуливающаяся неподалеку с собачкой, говорит, что готовить в этом году совсем не хочется.

— Обычно наготавливаем, а это всё остается. Не хочется большой стол. Наверное, закажем что-нибудь. Суши, пицца, шампанское. Цены в доставках примерно такие же, как и были. Если заранее заказывать, — говорит Екатерина.

Сакрального отношения к празднику в ее семье нет.

— Новогоднего настроения пока нет. Работа, учеба. Главное — с семьей справить, мы всегда к этому спокойно относимся, — делится Екатерина.

Какие продукты подорожали в 2023 году и что будет с ценами в 2024-м? Ранее мы сравнили цены в начале и конце года и поговорили с экономистами о будущем.

Взято Источник

30.12.2023