И даже гости из жарких стран. Около 1,8 тысяч лыжников вышли на 50-километровый марафон в Барнауле

3 марта в Барнауле состоялся традиционный лыжный марафон

50-километровый марафон в Барнауле

3 марта в Барнауле на Трассе здоровья состоялся традиционный лыжный марафон от компании «Мария – Ра». Дистанция составила 50 (!) километров.

С самого утра у базы «Динамо» было столпотворение и пробки. Дистанция начиналась со стартовой поляны Трассы здоровья, где каждый марафонец получал значок, а в Зимарях, на промежуточной точке 25 км, организаторы выдавали участникам жетон для участия в лотерее. Далее лыжники возвращались в Барнаул, где каждого на финише встречали овациями, а организаторы вручали заслуженную медаль.

50-километровый марафон в Барнауле

Марафон посетили люди самых разных возрастов – от малышей до 70-летних пенсионеров. Также были замечены «моржи» из организации «Белые медведи», которые традиционно выходят на лыжню в одних шортах, знаменитая спортсменка-лыжница Яна Кирпиченко и даже гости из жарких стран.

Первым к финишу пришел барнаулец Андрей Воронков. Он вышел на старт в числе первых – и финишировал уже в 11:33. Время прохождения дистанции составило 2 часа 48 минут. Андрею 45 лет, и лыжи – часть его жизни, так как он тренирует детей.

А первой из женщин финишировала многодетная мама Евгения. Лыжница рассказала, что 13 лет профессионально занималась лыжными гонками, но сейчас всю себя посвящает уходу за детьми, ведь у нее их пятеро!

Победительница лыжного марафона

В общей сложности 1742 лыжника прошли все 50 км дистанции! А всего спортивный праздник посетили более 15000 человек.

Кстати

Для марафонцев за день напекли 10 000 штук блинчиков, они выпили 250 литров безалкогольного глинтвейна, 3500 чашек кофе и 4000 стаканов чая.

Также было съедено 1200 бутербродов с колбасой, 5000 штук творожных палочек, выпито 350 литров йогурта и более 5000 литров воды.

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый марафон в Барнауле

50-километровый лыжный марафон в Барнауле

50-километровый лыжный марафон в Барнауле

50-километровый лыжный марафон в Барнауле

50-километровый лыжный марафон в Барнауле

50-километровый лыжный марафон в Барнауле

50-километровый лыжный марафон в Барнауле

50-километровый лыжный марафон в Барнауле

В Барнауле красивой победой над «Омскими крыльями» (3:2) местная хоккейная команда «Динамо-Алтай» завершила свой первый за много лет сезон в чемпионате ВХЛ. О том, удался ли он, какие ошибки были сделаны, и довольны ли итоговым местом, рассказало руководство коллектива

Взято отсюда

04.03.2024