I этап зимних кольцевых автогонок состоялся на льду барнаульского гребного канала

49 автопилотов из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирска, Новокузнецка приняли участие в зимних кольцевых автогонках. Соревнования прошли 13-14 января на барнаульском гребном канале.

Разрешение официально проводить соревнования на льду Алтайская федерация автомобильного спорта (АФАС) получила в 2023 году, став беспрецедентной практикой для всей Сибири.

В рамках I этапа зимних кольцевых автогонок состоялись Чемпионат Барнаула по автомногоборью и Кубок АФАС. В Чемпионате города могли участвовать только пилоты с барнаульской пропиской, претендующие на спортивный разряд. Кубок АФАС допускал участие автолюбителей из любых населенных пунктов.

Автогонщики состязались в трех классах (по типу привода): «передний», «задний», «полный» (Sport и Lite).

Протяженность трека составила 4 км. Скоростную, широкую, манёвренную трассу с ровным льдом пилоты в среднем проходили за 5 минут. Зрители турнира стали свидетелями крутых заносов, зацепов, эвакуации автомобилей и красивых зрелищных заездов.

Евгения Комлик, председатель АКОО «Алтайская федерация автомобильного спорта»:

«Уровень подготовки пилотов и автомобилей вырос за последнее время. Некоторые классы, например «4WD», уже не дают возможности «бюджетного входа в спорт» каждому, кто хочет выйти за пределы городской езды, поэтому организаторы добавили разделение участвующих автомобилей на «гражданскую шину» и «спортивную шину».

Победителями Чемпионата г. Барнаула стали Константин Симон на Subaru Impreza (полный привод), Кирилл Коновалов на Оке (передний привод). В заднем приводе победу забрал Антон Шипунов на Ваз 2102 (задний привод).

Победители Кубка АФАС:

Крейк Дмитрий (Горно-Алтайск) на Toyota Corolla, Глеб Глушков (Новокузнецк) на Opel Astra и Антон Шипунов (Барнаул) на ВАЗ 2102.

II этап соревнований состоится 27-28 января на барнаульском гребном канале.

Видео: https://disk.yandex.ru/i/Yj1DklebBtU8kA

Фото: Денис Сорокин, Олеся Петропавловская, Максим Пискунов, Кристина Новикова, Анастасия Орлова.

Взято отсюда.

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