И город увидел – ученья идут: в ТЦ Бийска тушили пожар и спасали людей

Общая площадь «возгорания» составила 80 квадратных метров

Продавцы спешно закрывают отделы, бийчане спешат к выходу из торгового центра, потому что из рупоров идет предупреждение. «Немедленно покинуть помещение!» – на русском, и на всякий случай, на английском языках. Большинство знает, что сегодня, 23 января здесь, в ТРКЦ «Ривьера» проходят учения противопожарных служб. По легенде, горит кинотеатр, в границы тушения входит также прилегающая территория к зданию.

1 из 79 Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова Противопожарные учения в ТЦ "Ривьера. Фото: Анна Сабанова

– 23 января было проведено запланированное пожарно-тактическое учение в торгово-развлекательном центре «Ривьера», – рассказывает Владимир Денисов, заместитель начальника второго пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Алтайскому краю. – Важно было оценить уровень подготовки пожарных бригад по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ.

Владимир Денисов, заместитель начальника второго пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Алтайскому краю Фото: Анна Сабанова

Все поставленные цели были достигнуты, а задачи, поставленные личному составу и начальствующему составу выполнены в полном объеме.

На вызов к торговому центру подъехали пожарные машины, каждый из задействованных в работе специалистов четко выполнял свою работу. Не было волнения и у людей, только случайные прохожие, остановившись, спрашивали – что здесь происходит? Несмотря на то, что все происходящее называется «легендой», отработка таких ситуаций жизненно необходима, не только для противопожарных служб, но и для случайных участников «постановки».

Противопожарные учения в ТЦ “Ривьера. Фото: Анна Сабанова

Сегодня возгорание произошло в помещении кинотеатра из-за короткого замыкания, случится такое может в любой день. Огонь моментально распространился по всей площади кинотеатра, произошло задымление второго этажа, появилась угроза распространения огня в соседние помещения. Помимо всего прочего, огонь перекинулся на кровлю, а это – дополнительная опасность.

– На учение нами привлекались в том числе молодые кадры, – говорит Владимир Юрьевич. – Боевым уставом определено, что в составе звена задействовано как минимум три специалиста, в начало и замыкающими ставятся более опытные бойцы, а в середину – помладше, чтобы были под присмотром. Ведь наша задача не только найти людей и спасти их, но и самим не понести потери личного состава.

Противопожарные учения в ТЦ “Ривьера. Фото: Анна Сабанова

Также по задумке в торговом центре во время пожара потерялись три человека. Администрация центра по спискам проверила людей, и они не были обнаружены среди тех, кого уже эвакуировали. Эти люди были обнаружены силами и средствами пожарной охраны: их нашли и вывели на свежий воздух.

– Задача моего звена была – отыскать пострадавших, предположительно в помещениях кинотеатра и рядом находящихся магазинах, – объясняет Марк Соловых, начальник 21-ой пожарной спасательной части второго пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

– Мы производили поиск пострадавших, и в результате нашим звеном был найден в помещении кинотеатра на втором этаже один из них, после чего мы эвакуировали человека на свежий воздух.

Марк Соловых, начальник 21-ой пожарной спасательной части второго пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Анна Сабанова

Марк Соловых добавляет, что даже полная разведка зоны задымления очень важна, потому что люди имеют «непредсказуемую реакцию» на возникновение пожара. Поэтому, перед подразделениями ставятся определенные задачи: проверка всех помещений по всей площади. Прочесываются не только помещения и открытые зоны, но и «закутки»: спасатели заглядывают за банкоматы, «змейкой» проходят между всеми рядами, осматривают площадку под эскалатором.

Противопожарные учения в ТЦ “Ривьера. Фото: Анна Сабанова

Например, сегодня одну из пострадавших, Марину, «спасли» из пожара, когда она находилась в зале кинотеатра.

– Я ждала на месте помощи около 10 минут, – делится девушка, которую пожарные под руки только вывели с места происшествия. – Когда подошли пожарные, они сразу спросили, как я себя чувствую, все ли хорошо? Быстро одели на меня кислородную маску и защиту, все подключили и вывели на воздух. Все быстро, четко.

Противопожарные учения в ТЦ “Ривьера. Фото: Анна Сабанова Всего на учениях было задействовано 17 единиц техники, 72 человека личного состава. Привлекались также службы жизнеобеспечения города: бийские спасатели, скорая медицинская помощь, полиция.

Для ликвидации условного пожара потребовалось 42 минуты. Работали пожарные бригады не только внутри помещения, но и снаружи – по пожарной лестнице спасатели поднимались на кровлю, чтобы ее потушить, ведь из-за огня она может обвалиться. Возгорание ликвидировали сразу с нескольких точек, в том числе, и из соседних помещений.

– Ежегодно нами разрабатывается график проведения противопожарных учений, мы пытаемся охватить все объекты на территории города. На данном объекте три года назад проводились учения, но повторение – мать учения. Для людей, персонала это также опыт, – считает Владимир Денисов. – Были и некоторые недочеты, сейчас, после учений мы их разберем, чтобы впредь они не повторялись.

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Взято отсюда