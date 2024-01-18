ГК “Тропикана” и “Ривьера” предлагают огромный ассортимент качественных товаров, быструю доставку и выгодные цены

Продукты / Фото: freepik.com

Задумались об открытии кафе, пекарни, столовой и хотите, чтобы все прошло на высшем уровне? Тогда не стоит забывать о качественных продуктах, ведь именно от них зависит вкус будущих хитов и успех всего заведения. А чтобы не превращать закуп товаров в нервную гонку по магазинам и не тратить время и силы на поиск поставщиков, лучше закупать все необходимое сразу в одном месте. Например, в торгово-оптовой компании “Тропикана”. Организация предлагает свежие и качественные продукты.

Крепкая опора для успешного бизнеса

Компания “Тропикана” – надежный поставщик продуктов питания для предприятий HoReCa*. Снабжает товарами санатории, детские сады, школы, колледжи, пекарни, столовые, рестораны и кафе.

Здесь можно купить не только овощи, но и:

муку;

крупы;

сахар;

соль;

бакалею;

фрукты;

ягоды;

мясо;

рыбу;

молочную продукцию.

Иллюстративные фото продуктов, которые можно купить в “Тропикане”

Своим клиентам компания предлагает удобный сервис: благодаря личному парку автомобилей продукты доставляют в день заказа.

Заявку можно отправлять на WhatsApp* +7-964-603-96-44 в любое удобное для вас время.

Что посеешь, то и пожнешь

Часть овощей, которые реализует компания “Тропикана”, с любовью выращивает и производит крестьянское фермерское хозяйство “Ривьера”.

Директор компаний КФХ "Ривьера" и "Тропикана" / Фото предоставлено компанией

Купить продукцию можно оптом и в розницу. Например, жители Барнаула, пос. Южного, с. Лебяжье могут запастись натуральными и качественными овощами к зиме в магазине по адресу: с. Лебяжье, ул. Садовая, 83а.

“Продукции у нас много, а цены – доступные”, – говорит руководитель компаний Андрей Бротцман.

Полный ассортимент КФХ “Ривьера” смотрите на сайте “Свое фермерство”.

Кстати, компания реализует элитные семена картофеля, на которые есть все необходимые документы для получения субсидий от Министерства сельского хозяйства.

Присоединяйтесь к числу довольных клиентов и оцените высокое качество продукции и удобный сервис компаний.

Компания “Тропикана” Адрес: Барнаул, ул. Южные Мастерские, 12в , оф. 2 Тел.: (3852) 529-644 Прием заявок WhatsApp: +7-964-603-96-44 ООО КФХ “Ривьера” Адрес: с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 79Б/1 Тел.: 8-909-507-0057 Каталог “Свое фермерство”

*HoReCa (“ХоРеКа”, термин образован от трех английских слов: отель, ресторан, кафе); WhatsApp (“ВатсАпп”).

Реклама

горняк



Источник