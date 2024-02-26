И снова смертельный обгон. Жуткое ДТП произошло в Третьяковском районе

Четыре человека погибли в результате страшного ДТП на Алтае

Страшное ДТП произошло после выезда на встречную полосу

Утром 26 февраля в Третьяковском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД автомобиль «Тойота Корона Премио» двигался из Змеиногорска в сторону села Староалейское. В салоне находился водитель и три пассажира. По ходу движения водитель решил пойти на обгон и выехал на встречку. И этим подписал приговор себе и пассажирам. В следующий момент автомобиль столкнулся с «Тойотой Камри», после чего отлетел на автомобиль «Тойота Корона Премио».

В результате столкновения трех автомобилей четыре человека погибли (один пострадавший скончался в машине скорой помощи). Еще трое получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, все погибшие – из автомобиля, который поехал на обгон.

Комментирующие трагедию в соцсетях пишут о том, что на участке, где случилось жуткое ДТП – гололед, а утром была еще и плохая видимость.

«Трасса там вся во льду, куда несутся», – сокрушаются в комментариях.

На Алтае в массовой аварии пострадали три автомобиля, один из них перевернулся

Взято отсюда

26.02.2024