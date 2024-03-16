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И спасли, и потушили: в Бийске прошли соревнования пожарно-спасательных частей

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И спасли, и потушили: в Бийске прошли соревнования пожарно-спасательных частей

11 команд пожарно-спасательных подразделений города и ближних к Бийску районов соревновались в проведении аварийно-спасательных работ

В Бийске сотрудники пожарно-спасательных частей провели соревнования по ликвидации последствий ДТП. 

ДТП ликвидировано, пострадавшие в безопасности переданы “скорой помощи”: одиннадцать команд пожарно-спасательных подразделений города и ближних к Бийску районов соревновались в проведении аварийно-спасательных работ. Командам был предоставлен поврежденный легковой автомобиль с условно пострадавшими.

– Давай, ножку прямо делаем, больно или нет? Как ваше здоровье, как самочувствие? – задают традиционные вопросы спасатели.

Фото: Скриншот “Бийского телевидения”

Легенда для всех одна: произошла серьезная авария, людей зажало в машине – они пострадали. Задача участников: вскрыть автомобиль при помощи гидравлического инструмента, извлечь пострадавших. Далее происходит возгорание, и пока одни тушат пожар – другие оказывают первую помощь.

Фото: Скриншот “Бийского телевидения”

Условия соревнований имитируют ситуацию, с которой спасателям приходится сталкиваться в реальной жизни. Отточенные движения и слаженные действия ни один раз спасали жизни.

Ребята очень давно работают и выступают. По регламенту положено, что команда должна состоять из одного подразделения. Все люди работают в одной части, в одном карауле, и потому работают слаженно, – говорит Роман Сивков, пожарный отдельного поста №2, пожарной части №2.

Фото: Скриншот “Бийского телевидения”

В среднем 16 минут ушло у команд на работу. За лишние или неправильные движения участникам начисляют штрафные секунды. Владимир Денисов, подполковник внутренней службы, утверждает – можно справиться намного быстрее, но суета здесь не нужна.

– У команд есть стремление победить, это самое главное. Здесь не надо торопиться: чем быстрее ты делаешь, тем больше нарушаешь требования по охране труда. Либо угрозу жизни пострадавшим, либо себе создаешь. Поэтому не торопясь, все выполняется  в срок.

Фото: Скриншот “Бийского телевидения”

Соревнования проходят ежегодно, городской этап – только начало. Впереди краевые и региональные. В прошлом году бийчане, команда 19 части, стали лучшими в регионе. Но вот на сибирском этапе уступили коллегам в скорости. И в этом году за победу на более серьезном уровне будет соревноваться команда 19 части 2 пожарно-спасательного отряда.

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Взято отсюда

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