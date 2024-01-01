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И тазик оливье. Как правильно хранить новогодние салаты, чтобы не отравиться

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Самые скоропортящиеся — салаты с майонезом

И тазик оливье. Как правильно хранить новогодние салаты, чтобы не отравиться

Фото: unsplash.com

Оливье, сельдь под шубой, мимоза, грибная поляна – эти и другие салаты обязательные “гости” новогоднего стола россиян. Но только салатами мы не обходимся, поэтому готовим горячее, закуски, бутерброды, тарталетки, холодец, заливное. В результате не съеденные в новогоднюю ночь блюда (а их остается много) доедаем 1, 2 и даже 3 января. Почему это опасно и сколько можно хранить салаты, разбирался amic.ru.

Подача без соуса, хранение без фанатизма

Неправильное хранение салатов может стать причиной тяжелого пищевого отравления – это благоприятная среда для микроорганизмов, вырабатывающих токсины, сообщают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отмечают, что срок хранения блюд зависит от рецепта: зачастую в салате смешивают продукты с разным сроком хранения. Заправили салат майонезом или соусом? Это ускоряет процессы размножения микробов, поэтому хранить такие блюда рекомендуется в холодильнике при температуре от двух до шести градусов.

Салаты, приготовленные из сырых и вареных овощей, фруктов, а также с мясом, птицей и копченостями, могут храниться 18 часов, а после заправки – только 12, сообщает Роспотребнадзор.

Блюда из консервированных овощей и вареных яиц нужно съедать в течение шести часов. Иначе существует большой риск испортить праздник отравлением.

Салаты с морепродуктами после заправки “живут” 12 часов. А вот блюда из маринованных, соленых, квашеных овощей самые “стойкие”: они хранятся до 36 часов.

Врачи-диетологи рекомендует все салаты подавать вообще без заправки: соусницу лучше поставить рядом. Так, по их словам, продукты будут более свежими, а сам салат будет выглядеть лучше.

Йогурт и лимон

Избежать пищевого отравления поможет не только правильное хранение, но и правильный состав. В Роспотребнадзоре рекомендуют мясные продукты (колбасу, ветчину, копченый окорок и т.д.) заменить на тофу, отварную курицу или креветки. Эти продукты, в отличие от полуфабрикатов, содержат меньше соли и сахара.

Хрустящая лапша, чипсы, сухарики значительно повышают калорийность блюда, вместо них лучше использовать миндаль, кунжут или фисташки.

“Жирные заправки – основной источник калорий: в одной столовой ложке сметаны содержится от 23 ккал (10%) до 58 ккал (30%), майонеза – 106 ккал, растительного масла – 153 ккал. Для снижения калорийности пользуйтесь для заправки соком лимона, йогуртом 1% (7 ккал), соусом из сливок (10%) с зеленью или огурцом (20 ккал)”, – советуют в Роспотребнадзоре.

горняк

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