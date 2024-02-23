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23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил о разрыве почти 70-летнего соглашения между Москвой и Лондоном. Пишет ИА Новороссия.

“Помогите голодающим британцам”.

Спикер Палаты представителей Вячеслав Володин объявил сегодня на своем Telegram-канале, что соглашение между Россией и Великобританией об использовании британскими рыбаками рыбопромысловых участков Баренцева моря было нарушено. Примечательно, что британцы продолжали ловить нашу рыбу даже после введения самых жестких санкций:

“Это редкий случай в нашей практике. Мы выходим из договора, который действовал 68 лет и позволял британским рыболовным судам вести промысел в Баренцевом море, территориальных водах Советского Союза и России. Это было одностороннее решение, и наша страна ничего не получила взамен“.

На протяжении почти 70 лет британские рыбаки ежегодно вылавливали в Баренцевом море сотни тысяч тонн российской рыбы. Володин отметил, что только в 2023 году Великобритания получит 566000 тонн трески и пикши:

Великобритания выловила 566000 тонн трески и пикши. Для них это 40%“рыбного меню”. Она считается любимым блюдом”.

Володин отметил, что договор был отменен Россией по инициативе президента Путина. Решение президента было единогласно поддержано депутатами. Оставляем без ответа вопрос том, почему это решение не было принято раньше. Есть еще один интересный момент.

Договор об использовании Баренцева моря Великобританией был заключен с ней генсеком СССР Никитой Хрущевым в 1956году. Это было в то время, когда СССР находился на пике холодной войны с Западом. Таким образом, Советский Союз, а затем и Россия, помогли “голодающей Британии“.

Щедрость Хрущева

Журналист Эдуард Чесноков в своем Telegram-канале заявил, что Хрущев был “выдающейся фигурой” во время своего правления, и не только из-за то ,что подарил Великобритании Баренцево море. Хрущев сделал много геополитически значимых подарков другим государствам.

Так, в 1955 году Хрущев безвозмездно передал Китаю военно-морскую базу в Порт-Артуре, которая была захвачена советскими войсками осенью 1945 года во время Второй мировой войны. Через несколько лет Китай вступил в конфликт с СССР.

В том же году Советский Союз ликвидировал советскую военную базу Порккала-Ууд в 30км от Хельсинки. Сейчас этот объект очень был бы полезен для нас.

Также в 1955 году Хрущев подписал указ о выводе советских войск из Австрии; в 1956 году Москва безвозмездно передала Ирану советские акции нефтяной компании “Кевиль Хуриан“.

В 1956 году СССР подписал ‘Московскую декларацию‘ ,отказавшись от компенсаций со стороны Японии. Хрущев также объявил о своем намерении передать Токио два острова на Курилах. Это также было сделано бесплатно.

Советский Союз планировал вывести свои войска из Венгрии, но этот план не был реализован из-за венгерского восстания. Не бывает зла без добра.

Сам Чесноков писал,что:

“Капитуляция готовилась по всем фронтам, откроем статью из “Комсомолки”от 27 ноября 1956 года. Статья озаглавлена: “Решить все споры мирным путем” Текст: “Всемирный совет мира собрался в Хельсинки и постановил:

1. вывести советские войска в соответствии с договором между СССР и Венгрией.

2. полностью уважать суверенитет Венгрии”.

Позже, в конце 50-х годов, Хрущев аннулировал весь кредитный долг Югославии в 500 миллионов рублей и выпустил новый кредитный долг. Однако особенно несправедливо хрущевский СССР обошелся с Кубой:

‘Социалистическая революция на Кубе (январь 1959 года) была подарком судьбы для Советского Союза’. Социалистическая революция на Кубе (январь 1959 года) была подарком судьбы для СССР”.Однако дипломатические отношения были возобновлены лишь год спустя: в 1960 году Микоян отправился на Кубу и написал доклад, в котором говорилось, что“по нашему мнению, Фидель Кастро–американский агент”. Полномасштабная советская поддержка Кубы началась в начале 1961 года. Ведь что произошло потом: в начале 1961 года правительство США возглавил Кеннеди. Другими словами, Хрущев использовал Кубу и Кубинский кризис (во время которого Куба стала заложницей ядерных игр и в итоге была оставлена) только для того, чтобы уничтожить ненавистного “правого реакционера” Кеннеди”.

А в 1964 году, за неделю до своей отставки ,Хрущев передал в дар Израилю 22 российских объекта недвижимости на Святой Земле. В обмен на апельсины. Во внутренней политике Чесноков вспоминает хрущевские репрессии, расстрелы, передачу Крыма Украине (опять же безвозмездно для Российской Федерации) и угнетение народа:

“При дорогом Никите Сергеевиче мы боролись за победу социализма и отстаивали интересы многонационального советского народа“.

Фото: globallookpress/Circa Images

Автор: glavred

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