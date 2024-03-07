И все огонь. Гендиректор “Альбион-Моторс” о любви, бизнесе, партнерах и авто из Китая

Как хрупкая женщина построила на Алтае “мужской бизнес” и рулит мужчинами

Накануне 8 марта в гости в “Переговорку” на amic.ru пришла прекрасная гостья – Елена Марисина, генеральный директор компании “Альбион-Моторс”. Хотели поговорить только о празднике и красоте, но не смогли уйти от разговора об автомобилях и экономике. Обсудили, как “китайцы” заменили “европейцев”, насколько тяжело удержаться на плаву, когда кругом кризис, и какие жесткие рамки ставит бизнес из Поднебесной партнерам в России. А еще о том, какие автомобили могут появиться на рынке уже в ближайшем будущем.

Кто в “Переговорке” Елена Марисина – генеральный директор ООО “Альбион-Моторс”. В автобизнесе 20 лет. 11 лет в управлении “Альбион-Моторс”. Образование: высшее, менеджмент. Самым главным достижением считает построение слаженной команды, которая уже 10 лет работает как единый организм. А также – звание “Лучший дилерский центр Jaguar и Land Rover 2015”.01:57 “Это была любовь с первого прикосновения”. О том, как Елена попала в автобизнес, пыталась уйти и вернулась.

02:47 Как этой хрупкой и прекрасной женщине удается рулить мужским коллективом. “Относись к своим сотрудникам как к своему лучшему клиенту”, – делится секретом Елена.

03:53 “Кругом огонь”. Насколько легко удержаться в автобизнесе, когда экономику постоянно “трясет”.

05:32 Как компания Елены пережила переход с европейских брендов на китайские.

06:31 “Бери больше, кидай дальше”. Насколько китайский бизнес отличается от европейского. И чему можно поучиться.

08:53 “Берут вторые автомобили”. Как сейчас клиенты автосалонов относятся к китайским автомобилям.

10:03 О том, какой автомобиль – “европейца” или “китайца” – будет брать сама Елена?

11:35 С какими “подводными камнями” можно столкнуться, покупая “китайца” и как их избежать?

13:40 “Будет как с телефонами – быстрая смена моделей”. Как будут развиваться технологии и какие автомобили появятся в ближайшем будущем.

16:12 Может ли Елена сама поменять колесо на машине?

16:30 Сколько времени проводит Елена на работе и как совмещает бизнес с семьей.

18:16 Цветы, машины и победа в футболе. О самом желанном подарке на 8 Марта.

город Горняк



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