Анатолий Степанович и Тамара Ивановна познакомились на танцах в университете почти 62 года назад

15 марта 2024, 11:1396Написать комментарий

Супруги Прусаковы из Барнаула отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Анатолий Степанович и Тамара Ивановна вместе уже 60 лет. Они воспитали двоих детей. Юбиляры говорят, что называть их молодоженами некорректно, но иначе в свои годы они не выглядят. Корреспондент NGS22.RU побывала на церемонии.

В ЗАГСе на улице Сухэ-Батора 14 марта прошла необычная регистрация брака. Анатолию Степановичу, который снова в роли жениха, 83 года. А его супруге Тамаре Ивановне 81 год. Она была в вечернем платье и с макияжем.

Прусаковы в честь 60-летнего юбилея совместной жизни снова пришли на церемонию, чтобы так отметить свою бриллиантовую свадьбу.

В нарядном зале собрались близкие и дети Анатолия Степановича и Тамары Ивановны. Регистратор прочла торжественную речь:

— Годы идут, но они не стареют. Годы идут, но не надо грустить. Молодость с внуками не сокращается. Пусть же на жизненном вашем пути счастье и мир никогда не кончаются. Анатолий Степанович и Тамара Ивановна, 60 лет назад вы стали мужем и женой. Сегодня для вас вновь звучит марш Мендельсона.

Играла музыка, звучали аплодисменты. Анатолий Степанович держал супругу под руку, а другой рукой вытирал слёзы со щеки.

— Анатолий Степанович, Тамара Ивановна сегодня, 14 марта 2024 года, нам поручено зарегистрировать бриллиантовый юбилей четы Прусаковых. <…> прошу вас скрепить союз 60-летней семейной жизни подписями в книге записей и актов, которые останутся на хранение в органе ЗАГС, — приглашает сотрудница.

Потом супруги встали у фотозоны, украшенной цветами.

— В знак вашей преданности друг другу обменяйтесь обручальными кольцами. Анатолий Степанович, наденьте обручальное кольцо на безымянный палец правой руки Тамары Ивановны.

Марш Мендельсона сменился спокойной мелодией фортепиано. Гости аплодисментами поздравили Прусаковых. У Анатолия Степановича глаза были красные от слёз.

Супругам вручили юбилейное свидетельство о заключении брака. Прусаковы обменялись не только обручальными кольцами, но и медалями юбиляров.

Без танца тоже не обошлось. Посмотрите, как это было. Песню подобрали удачно: «Я люблю тебя до слёз».

Супруги честно сказали, что не знают, в чем секрет семейного счастья.

— Наверное, нужно смотреть в одном направлении и быть друзьями друг другу, — сказал Анатолий Степанович.

Они с Тамарой Ивановной познакомились почти 62 года назад на танцах в политехе. Анатолий Степанович, увидев будущую жену, сразу сказал друзьям: «Будет моя». Через полтора года после этого Анатолий Степанович и Тамара Ивановна поженились.

Прусаковы вырастили двоих детей. У сына и дочери давно свои семьи. Они с восхищением и нежностью смотрят на родителей и признаются: мама и папа — настоящий пример для подражания.

Тамара Ивановна 33 года проработала в политехе доцентом кафедры экономики. Анатолий Степанович много лет трудился на моторном заводе. Позже он создал предприятие «Алтайпрофиль» по производству пластиковых окон.

Супруги Прусаковы давно на пенсии. Живут в частном доме с небольшим огородом. Говорят, что скучать не приходится и никакой хандры они не испытывают.

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Взято Источник

15.03.2024