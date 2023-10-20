«Я никогда не жалел, что стал военным»: герой России Геворк Исаханян встретился со студентами колледжа АлтГУ

18 октября в «Точке кипения» Алтайского государственного университета состоялась встреча с Героем России, генералом-майором – Геворком Исаханяном . Открыл встречу приветственным словом Роман Ракитин , директор колледжа АлтГУ.

В рамках Всероссийского проекта «Вахта Героев Отечества» Геворк Анушаванович пообщался со студентами и сотрудниками колледжа АлтГУ: членами клуба любителей истории, бойцами народной дружины «СтудГвардия» и военно-патриотического клуба «Струна».

В ходе беседы спикер, отвечая на вопросы, вспомнил своих боевых товарищей, трудности военного времени, которые ему пришлось пережить, рассказал о том, что мотивировало его в нелегкой ситуации:

«У командира, в отличие от солдата, кроме главной задачи: выполнить свой долг, – есть еще одна: сохранить жизни людей».

Слушатели прониклись историей Геворка Анушавановича . Так, студент первого курса и участник Клуба любителей истории Отечества (КЛИО) Арсений Рыбин поделился впечатлениями:

«Мне впервые посчастливилось увидеть героя России и даже пожать ему руку! Особенно интересны были рассказы об Афганской и Чеченской войнах, о том, какими качествами должен обладать настоящий командир. Я думаю, подобные мероприятия очень полезны для молодого поколения, ведь они учат любить свою Родину и формируют в нас такие качества, как смелость, стойкость и решительность».

По словам еще одной участницы КЛИО Виктории Умриловой, мероприятие получилось очень запоминающимся:

«Я очень благодарна колледжу за организацию этой встречи. Так здорово, что в нашей стране есть такие люди, которые ради мирного неба над нашими головами совершают подвиги. Спасибо Геворку Анушавановичу , что поделился с нами своим жизненным опытом и даже дал дружеские советы!»

В завершении беседы Геворк Исаханян дал студентам дружественное напутствие с пожеланием беречь себя, а также, самое важное, учиться и становиться профессионалами.

За организацию мероприятия благодарность выражаем воспитательному отделу колледжа ( Наталье Крипитула , Екатерине Елисеевой , Юлии Вишняковой , Елене Сарайкиной , Яне Истоминой ), а также волонтерам отряда «Бумеранг». Колледж АлтГУ

Горняк22



Взято отсюда