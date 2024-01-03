Не у всех секс без обязательств закончился без последствий

Герои этого материала наших коллег из E1.RU откровенно рассказали о своем опыте поиска любви «всей жизни» и «на одну ночь» в приложении для знакомств. В таком развлечении есть большой минус — тебя могут заразить венерическими болезнями и ВИЧ-инфекцией. Одна девушка ничем не заразилась, потому что была предельно осторожна (о причинах она расскажет сама). Вторая гораздо меньше думает о безопасности, и можно сказать, что ей просто повезло. Третий собеседник — молодой человек. Он пришел в такие приложения с целью найти любовь, но всё пошло по печальному сценарию. Далее — их истории.

В 40 решила «открыть мир других мужчин»

Анне из Екатеринбурга 40 лет, она уже была замужем, есть дети, успешная карьера. С мужем как-то не задалось, разлюбили друг друга и с молодости стали совсем разными. Наверное, так происходит у многих, но они не захотели заново искать друг в друге интересное и копаться в проблемах.

— И я задумалась, а где сейчас вообще ищут мужчин? — сказала Анна. — Где найти новую любовь — ответа так и не нашла. А вот партнеров чисто для секса вполне можно подцепить в приложениях знакомств. Стряхнула пыль со своей склонности к авантюрам — и вперед, как поет небезызвестная Бузова, — открывать мир других мужчин.

За несколько лет дайвинга в мир секса без обязательств я офигела от безалаберности некоторых мужиков, не особо думающих о защите. К 40 годам я успела получить какую-то базу знаний и историй от знакомых про венерические заболевания, ВИЧ, СПИД и прочее. А парней это будто обходило стороной, вот несколько примеров.

Олегу было 47. Он рассказывал о своей продюсерской работе на ТВ, предлагал устроить карьеру телезвезды и категорически отказывался использовать презервативы. Объяснял это тем, что с защитой «ощущения совсем не те». При этом у Олега была боязнь чем-нибудь заболеть, и он бесконечно спрашивал: «Я же не пожалею о своей доверчивости»? Это было и грустно, и смешно, и дико — то есть он боялся заболеть и при этом не делал ничего, чтобы себя обезопасить.

Андрею не было 30 лет, он был образован, чертовски красив, преподавал в техническом вузе и писал про свежие справки в своем профиле в приложении. Андрей приехал с целым секс-чемоданом: смазки, какие-то перья и целая пачка презервативов. Я выдохнула. Но, как вскоре выяснилось, зря. Андрей начинал в защите, а заканчивал без нее. Объяснял — такая привычка.

Порой и я шла на эту сделку с судьбой, потом вприпрыжку бежала сдавать анализы, надеясь, что я по-прежнему здорова. Пока не заразилась. Я знаю, что с ВИЧ живут, и многие даже вполне хорошо, но не хотелось бы проверять на себе. Пожалуй, завяжу на этом свои скитания по приложениям. Но где женщине в 40 искать свою любовь — вопрос по-прежнему без ответа.

С каждого мужчины — справочка о здоровье

Алене 28, она здорова, потому что крайне внимательно относится к половым партнерам и всегда просит доказательства, что они ничем не больны. Такая бдительность появилась еще в 17 лет. Она тогда встречалась со своим одноклассником и у них уже был секс.

— После десятого класса мы оба решили устроиться летом на подработку и пошли делать санкнижку у педиатра, — вспоминает девушка. — Мы жили с парнем буквально через несколько домов, поэтому относились к одному участку. Сходили к врачу буквально друг за другом, с разницей в пару дней. Врач на приеме спросила про половую жизнь, я ей рассказала как есть. К тому моменту часть моих анализов была готова, врач взяла их в руки и сказала: «О-о-о, так у тебя тут целый венерический букет».

Я была в ужасе! Как?! Ведь у меня только он, это первый мужчина, и он говорил мне так же. Я сдала анализы и ушла ждать результатов. Руки тряслись, в голове шумело, я не смогла рассказать маме, не стала говорить парню, просто замерла на несколько дней. Еле как дождалась, пришла на прием, а врач говорит: «Всё чисто, у тебя ничего нет». А зачем вы мне врали?! — чуть ли не крикнула я. Женщина ответила, что с подростками только так и что она пошутила в профилактических целях.

Я вернулась домой, и мне позвонил парень. Он кричал, что я проститутка, обманула его, заразила, и он не может с этим жить. Оказывается, врач на приеме сказала ему то же самое. Я пыталась объяснить, но он не слушал. Сказал, что намерен покончить с собой. Я смутно помню эти ужасные минуты, я выбежала к его дому, позвонив по пути его матери. Нам удалось его остановить, его маме пришлось всё рассказать.

Она ушла разбираться в поликлинику, того врача уволили за непрофессионализм, она соврала и моему парню, это был ее метод запугивания молодежи. А я тогда подумала, вот до чего могут довести даже мысли об этих болезнях, парень чуть не лишился жизни. С тех пор прежде чем переспать, я иду вместе с мужчиной сдавать анализы на все инфекции, передающиеся половым путем. «Прививку от полового распутства» педиатр сделала, но это было травматично. И всем этим цитаткам вроде «анализы свежие» в анкетах приложений знакомств я не верю.

Искал любовь, нашел ВИЧ

Глебу 29 лет, он работает в сфере IT, всё время проводит дома за ноутбуком и не представляет, где искать девушку. Родители достают вопросами, когда будут внуки, а у него давно не было серьезных отношений, да что уж там серьезных, вообще никаких. Студенчество с большим кругом знакомств и «вписками» позади, на работе все замужем, да и находятся по ту сторону монитора.

— Как-то друзья сказали мне: «Долго ты без девушки будешь сидеть? Установи приложения для знакомств. Не найдешь свою, так знатно затусишь», — рассказал Глеб. — Чем черт не шутит, погнали! Поставил приложение. Я долго и тщательно выбирал, общался перед каждой встречей, но из раза в раз всё было не то… Не мое, не ёкает, не цепляет. С одной не сходились ценности, другая оказалась глупой, третьей не нужна была семья.

Полгода я ходил на «приличные» свидания и надеялся встретить свою единственную, а потом разочаровался. Чуть ли не каждая третья всё это время предлагала просто секс без обязательств и совместные развлечения. Возраст был разный: и молодые, и постарше. Сложилось ощущение, что всем им там нужны только развлечения, и я ушел в отрыв. Стал встречаться с девочками на одну ночь и вошел во вкус. На выбор тебе кто угодно — русые, рыжие, блондинки, брюнетки, умные, девочки-дурочки, худые, полные.

Я проверялся на половые инфекции примерно раз в три месяца и в какой-то момент отказался от презервативов. Сказал себе: «Чувак, ты еще ни разу ничем не заразился, успокойся и кайфуй!» Еще через четыре месяца я узнал, что у меня ВИЧ. Приехали. Я был в шоке, злился на себя, никому из близких не рассказывал. Обзвонил всех, с кем был секс, попросил провериться, ведь я мог заразить кого-то. Спрашивал, не болеют ли они. Никто не признался.

Пришел в Центр СПИДа, начал прием терапии и, только когда вирусная нагрузка точно стала неопределяемой, я рассказал друзьям. Теперь ВИЧ со мной на всю жизнь. Но раз я жил так беспорядочно в последний год, значит, подсознательно был готов, говорю себе так. Виноват сам. С тех пор никаких встреч с девушками из приложений. Теперь у меня задача со звездочкой — встретить свою любовь при наличии такого пункта в биографии.

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Взято Источник

03.01.2024