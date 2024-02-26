«Я осознаю, что от моих действий наступила смерть Елены». Барнаулец Константин Падун выступил с последним словом

26 февраля жителю Барнаула, обвиняемому в убийстве экс-жены, вынесут приговор

Падун был спокоен и сосредоточен

26 февраля утром в Барнауле Константин Падун, обвиняемый в убийстве экс-жены Елены Падун, выступил с последним словом. В 16.00 Ленинский районный суд вынесет ему приговор.

Сначала на заседании продолжились прения сторон. Константин и его адвокат Виталий Алексеев выступили с ответной речью. Напомним, что неделю назад выступала сторона обвинения. Падун был спокоен и сосредоточен. Он отверг доводы обвинения о том, что убийство было умышленным. И заявил, что все произошло случайно: Елена зашла в комнату, когда он спал, начала ссору, а он пытался от нее защититься и сделал удушающий захват. Тело спрятал, так как был в шоке и не знал, как действовать. При этом мужчина акцентировал, что написал явку с повинной.

– Я вину признал, раскаиваюсь, и с самого начала раскаивался, именно поэтому пришел с явкой. Все, что от меня требовалось для судебного дела, разбирательства, я все предоставил, ничего не скрывая. Я осознаю, что от моих действий наступила смерть Елены. Но это было не намеренно. Хочу вернуться к нормальной жизни, как я жил до этого. До 38 лет у меня не было ни одного правонарушения, ни одного штрафа. Хотел бы вернуться к простой жизни законопослушного гражданина, – сказал Константин в своем последнем слове.

Адвокат попросил суд переквалифицировать дело на более мягкую статью: ч. 1. ст. 108 УК «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Сейчас Падуна обвиняют в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 105.

После суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

19 февраля в Барнауле прошло очередное судебное заседание по громкому делу об убийстве матери двоих детей Елены Падун. Напомним, в преступлении обвиняют экс-супруга женщины Константина Падуна. Ленинский районный суд перешел к стадии судебных прений. Со словом выступили прокурор и представитель потерпевшего Александра Межевича, родного брата убитой. Сам подсудимый к прениям оказался не готов

Взято отсюда

26.02.2024