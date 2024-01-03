“Я пенсионерка, никуда не уеду”: Лолита не боится последствий “голой” вечеринки

Скандальная вечеринка, устроенная блогером Настей Ивлеевой, нехорошим шлейфом легла на многих знаменитостей

– У меня был фантастический год, в нем много всего было прекрасного. И, наверное, это был один из лучших годов в моей жизни, – призналась звезда в видео на своей официальной странице в ВКонтакте. – Конечно, я требую повторения! Мы живы, и это уже прекрасно. Ничто нас в этой жизни не вышибет из седла. А! Еще что хотела сказать: я никуда не уезжаю.

Лолита Милявская рассказала, что не впадает в уныние после вечеринки-вакханалии Насти Ивлеевой. Напомним, на нее и некоторых других звезд тогда обрушилась волна критики. Лолита выступила с обращением, отметив, что в ее поступке не было ни желания кого-то оскорбить, ни намерения обидеть общественность.

Среди постов Милявской есть и такие, где она говорит о том, что привыкает к спокойной жизни:

– Я так давно не убирала квартиру, что видно, она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка и привыкаю быть домохозяйкой. А еще скоро весна и кусты надо подрезать.

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Взято отсюда