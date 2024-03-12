Из-за пробела в законодательстве деньги порой уходят не тем, ради кого мужчины отправлялись на фронт

12 марта 2024, 09:0059Написать комментарий

Совершеннолетние дети погибших участников СВО не могут добиться выплат после смерти своих отцов. О проблеме нашим коллегам из 74.RU рассказала жительница Троицка Челябинской области Евгения Манакова, которая в ноябре 2022 года в один день похоронила отчима и отца. Близким погибших полагаются выплаты, но выяснилось, что девушке они не положены, так как она уже совершеннолетняя. И в такой ситуации оказались многие россияне. Но больше всего их возмущает, что иногда выплаты уходят не тем, ради кого отцы отправлялись на фронт. Подробности — в этом материале.

Евгения, 28 лет

По словам Евгении, ее мама после гибели мужа (отчима Евгении) получила выплаты на себя и двоих несовершеннолетних сыновей, а ей после смерти родного отца почти во всех выплатах отказали.

— Получается, пять миллионов на троих им выплатили по указу № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим», две выплаты от страховой — еще около пяти миллионов и региональная выплата — миллион рублей. Все эти выплаты в равных долях они получили, — говорит Евгения. — А у моего отца жены и родителей не было, детей, кроме меня, тоже. Я совершеннолетняя, и мне по 98-му указу и по страховой не положены выплаты, они распространяются только на несовершеннолетних детей и инвалидов, либо тех, кто учится очно до 23 лет. А просто совершеннолетние дети, как в моем случае, не могут их получить. Мне выплатили только миллион от региона за орден Мужества, который папе дали посмертно.

При этом претендовать на выплату в пять миллионов по указу № 98 могут братья и сестры погибшего — независимо от их возрастов. В случае с Евгенией ей это помогло получить хотя бы часть суммы, но так бывает не всегда.

— У отца осталась только сестра, и ей выплатили пять миллионов. У нас с ней хорошие отношения, мы поделились. Но у нас есть чат с теми, кто не может получить выплаты, и там есть случаи, например, когда тетя выплату оформила, а племяннику сказала: «Ты еще молодой — сам заработаешь, а мне пожить надо» и ни копейки не дала, — говорит Евгения.

Виктория, 29 лет

В похожей ситуации оказалась Виктория из Красноярска. Она говорит, что выплаты за гибель отца в ближайшее время должны получить ее тетки, а им с мамой не достанется ничего.

— Мой отец ушел на СВО по контракту в сентябре прошлого года, погиб 20 декабря. Хотел финансово помочь мне и внуку, так как я — его единственная дочь, недавно у меня родился ребенок, — говорит она. — С мамой они не были расписаны, когда он уходил, регистрировать брак не стали, потому что есть я — наследница. Моего отца не предупреждали о том, что несовершеннолетние дети ничего не получат. Я получила только груз 200. Организовала похороны, похоронила, и на этом всё.

В выплатах Виктории отказали, теперь на них претендуют сестры отца.

— У него две сестры, с одной из них он не общался 30 лет, — говорит она. — И сейчас сестры пошли за выплатами. Я у них просила, чтобы как-то поделить на троих, чтобы они финансово помогли нам, но они отказали. Сейчас приказ выйдет, они всё получат. Трубки они не берут, со мной не разговаривают, я для них никто и звать меня никак. Одна из них заявила: «Я ни о чем ни с кем не договаривалась!», но это было ожидаемо — у нее ипотека, — вздыхает Вика. — Папа думал, поможет мне, а в итоге поможет сестрам. Нам даже памятник поставить не на что, потому что деньги, которые он там заработал, нам тоже не отдали. Если бы отец знал, что всё так будет…

Анастасия, 19 лет

Отец Насти из Дзержинска Нижегородской области погиб 9 января. Ей отказали в выплатах из-за того, что она учится заочно.

— Мы были в разводе. Дочке 19 лет. Она училась очно, а потом я ушла в декрет, нам не на что было жить, она начала подрабатывать и в октябре 2023 года перевелась на заочное обучение. Отца забрали в сентябре того же года, — говорит мама девушки Ирина. — В военкомате сослались на 98-й указ, сказали, что дети имеют право на выплаты до 23 лет, но только если обучаются очно.

Выплаты, по словам Ирины, после гибели бывшего мужа должны получить его пожилая мама и маленькая дочка от второго брака (со второй женой мужчина тоже был в разводе).

— Бабушка ничего не хочет знать, они отвернулись от нас, когда дочке было три года, — добавляет Ирина. — Конечно, мне очень обидно, что так закон обошел стороной ребенка, ведь по логике всё равно родители должны помогать детям получить образование! Если бы у нас была такая возможность, дочь бы не перешла на заочку. Получается, совершеннолетние дети перестают быть детьми своих отцов. Это несправедливо.

Елена, 23 года

Отец Елены из Пензы ушел на СВО добровольцем весной 2022 года.

— Он бывший военный, десантник на пенсии, ему было 49. Сходил на похороны к своим бывшим сослуживцам и уже не мог оставаться в стороне. Хромал, но его все-равно взяли. А через месяц погиб, — вспоминает девушка. — Был командиром отряда добровольцев. Когда погиб, сослуживец его на себе несколько километров нес до места, откуда его смогли эвакуировать в Россию, чтобы похоронить достойно.

Елене тогда был 21 год. Говорит, до того, как папа ушел на СВО, они планировали с ним вместе поехать в Москву: отца приглашали на работу, дочь планировала поступить учиться, но не сложилось. А еще в день гибели отца она узнала, что беременна.

— Отец ежемесячно до самой гибели присылал мне деньги, заботился обо мне. У меня есть удостоверение члена семьи военнослужащего, и в течение пяти месяцев до 23 лет я даже получала пособие, но, несмотря на этот официальный статус, все выплаты уже выданы, при их начислении учитывается только момент гибели, а тогда официально я не была признана членом его семьи, — объясняет она.

Выплаты, по словам Елены, получили престарелая мать и брат отца.

— Там отношения сложные были, моего отца воспитывала бабушка, а не мама, ему было полтора годика, когда она второго сына родила, а первого отдала растить бабушке по отцу. Поэтому мы практически с ними не общались, — говорит Елена. — Они получили в общей сумме уже больше 12 миллионов, дядя с женой катаются по Египтам, тратят как хотят. Обидно, что в военкоматах мужчинам говорят, что об их семьях позаботятся, так и моему папе говорили. А оказалось, что это филькина грамота и членами семьи являются не те, кого он сам ими считал.

Анастасия, 26 лет

Отец Анастасии из Владивостока, когда уходил на СВО, оставил доверенность на единственную дочь, чтобы она могла получать выплаты. Но после смерти документ аннулировали, в выплатах отказали.

— Он ушел в сентябре прошлого года, 22 октября погиб, 22 ноября я его похоронила, — говорит девушка. — Приехала в воинскую часть оформлять документы, а мне говорят, что я не являюсь членом семьи, по указу № 98 я не могу претендовать ни на какие выплаты, но на них могут претендовать его брат и сестра.

Анастасия обратилась в суд, чтобы ее признали членом семьи военнослужащего, но что из этого выйдет, она пока не знает.

— Он хотел помочь мне и внукам, у меня двое детей. Когда перед боем мне звонил, сказал: «Дочь, добивайся всего, чтобы купить квартиру». Он мне карточку оставил, всё оставил, а теперь мне все говорят: «Вы не являетесь членом семьи», — утверждает она.

У женщины еще есть надежда получить выплаты, по крайней мере, дядя и тетя пообещали отдать ей деньги, если удастся оформить документы, но как будет на деле — пока неясно.

— Это вообще очень несправедливо по отношению к совершеннолетним детям. Брату и сестре можно дать, к ним нет критериев по возрасту, а родным детям — не положено, — возмущена она.

«Это легко решить»

Собеседники 74.RU надеются, что закон пересмотрят, тем более не так давно на проблему, наконец, обратили внимание президента Владимира Путина и он поддержал идею распространить выплаты и на взрослых детей погибших участников СВО.

С предложением выступил спикер Народного совета ДНР Артем Жога, он отметил, что дополнительных денег из бюджета на это не потребуется.

— Вы сказали о том, что 17 лет девочка получает, а сестра ее, 25 лет, не получает. Видимо, исходили из того, что в 17 лет еще доходов собственных нет, а в 25 уже возникают. Если вы считаете, что нужно перераспределить, это легко сделать. Но, мне кажется, здесь не о перераспределении должна идти речь, а о том, чтобы обеспечить интересы всех. Давайте подумаем, это не проблема, это легко решить, не вопрос, — цитирует Путина ТАСС.

Кому поможет новый порядок (если его примут)

Юрист Игорь Кущ говорит, что пока шансов получить выплаты у совершеннолетних детей погибших участников СВО на самом деле немного.

— С точки зрения закона совершеннолетние дети, если они не обучаются очно, действительно, не могут претендовать на выплаты — в указе № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим» есть отсылка на 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ», то есть он распространяется на определенные условия, и они четко прописаны, — констатирует он.

По указу президента от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ, и членам их семей» в случае смерти участника СВО выплату единовременную выплату пять миллионов рублей получить могут: супруга, состоящая на день гибели в браке с ним; родители; дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 18 лет, а также если они обучаются очно — до окончания обучения, но не более чем до 23 лет; лица, находившиеся на иждивении погибшего; при отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам.

И даже если примут новый порядок, то уже оставшиеся без выплат взрослые дети вряд ли смогут что-то получить.

— Даже если будут какие-то поправки, они будут на основании действующих федеральных законов, не думаю, что федеральный закон поменяют, это будет подзаконный акт, который начнет действовать с момента его принятия, — заключает юрист.

Вопрос о выплатах — крайне болезненный для многих семей, которые потеряли близких на СВО. Ранее мы рассказывали историю челябинки, которая потребовала признать погибшего мобилизованного отцом своего сына. А вот материал о том, как вдова добилась отмены развода с мужем, погибшим на фронте. Она вернула семью, чтобы получить положенные ей выплаты.

Взято Источник

12.03.2024