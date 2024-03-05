«Я предупредил девочку: если нас найдут из-за нее – убью, а если по другим причинам – покончу с собой»: похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи

Осужденный за похищение девочки был приговорен к 20-летнему заключению

Лавкин находится в колонии уже полтора года. Скриншот видео «Толка»

В августе 2021 года все село в Бийском районе Алтайского края «встало на уши» – пропал ребенок! 12-летняя школьница поехала прокатиться на велосипеде вдоль леса и бесследно исчезла. Сотни волонтеров, полиция, профессиональные поисковики отправились на поиски девочки. Все надеялись, что ребенок просто заплутал и вот-вот откликнется на зов ищущих ее людей и вернется к семье. Но этого не произошло – долгие полутора суток школьницу держали на цепи. А похитителем, который надежно спрятал девочку в подвале, оказался местный житель Олег Лавкин.

Напомним, Лавкин похитил ребенка 31 июля 2021 года. Он приметил девочку на проселочной дороге, когда ехал на мотоблоке. С силой толкнув ребенка с велосипеда, он связал ей руки и ноги, а на голову надел мешок. Как рассказывали следователи, затем Лавкин привез пленницу к себе домой и посадил на цепь в яме, которую выкопал в парилке бани. Но когда ее начали искать всем миром, Лавкин испугался, отпустил жертву и подался в бега. Искали его почти две недели, попался он в Республике Алтай. Суд приговорил Лавкина к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В рамках специального проекта «Я раскаиваюсь» телеканала «Толк» Олег Лавкин согласился пообщаться с журналистами. В разговоре похититель то и дело пытался оправдаться и опровергнуть все ужасы, о которых писали СМИ. К примеру, он категорически отрицает то, что планировал преступление, заявляет, что не трогал девочку даже пальцем, а также обвиняет общество за травлю его семьи, будто вся вина за преступление лежит на ком угодно, но не на нем самом. Подробнее – в нашем материале.

«Демоны» Лавкина

Однажды сотрудники колонии дали мне совет: все, что рассказывают осужденные преступники – делить как минимум надвое. Потому что для них общение с журналистами – это своего рода развлечение, они могут бесконечно обманывать, вводить в заблуждение, давить на жалость, убеждать в своей невиновности, строя из себя жертву обстоятельств. И Лавкин – не исключение. До него до сих пор не доходит – за что ему дали 20 лет, ведь, с его слов он мягко обошелся с девочкой. И даже несмотря на то, что суд признал его виновным по статье «Насильственные действия в отношении несовершеннолетнего» (ч. 4 ст. 132 УК РФ), кощунственно продолжает утверждать, что не трогал школьницу: «Как бы да, страшно звучит – на цепи держал, а на деле все выглядело гораздо мягче, я накормил ее, не стал удерживать».

После случившегося даже родная дочь, которую он втянул во весь этот ужас и заставил присматривать за пленницей, отвернулась от него. Девушка пыталась сопротивляться, но, испугавшись реальной угрозы со стороны отца, держала рот на замке…

«Сейчас дочери 24 года. Но в связи с преступлением, которое я совершил, она со мной вообще никак не общается», – рассказал Олег Лавкин.

На главный вопрос о том, что подтолкнуло на преступление, Лавкин и сам не знает ответа.

«Вы и не поймете. Это частый вопрос: «Что заставило тебя совершить вот такой поступок». Но это, скажем, тот вопрос, на который у меня нет конкретного ответа. Если я и начну отвечать, то это будет на несколько часов, и это в итоге приведет меня в знаменитый город Орел, где содержатся преступники с психическими отклонениями», – отметил Лавкин.

Со слов похитителя, когда-то он увлекался различными религиозными течениями и даже посещал в Москве школу нейролингвистики, которую позднее признали экстремистской организацией. Переехав на Алтай, Лавкин продолжил общаться с представителями разных религий и даже помогал строить экопоселение. Но в какой-то момент ему наскучила такая жизнь, и он решил найти что-то новое. Искать «хобби» Лавкин решил в интернете. И и с этого момента его рассказ превращается в откровенный бред: со слов Лавкина, он «заразился» неким «информационным вирусом». Сам похититель без преувеличения называет этот вирус внутренним демоном, который им овладел и в итоге привел в колонию строгого режима.

«Решение было принято за секунду»

Лавкин утверждает, что не знал похищенную девочку. Однако в его словах есть противоречие.

«Я не был с ней знаком, я ее вообще не знал. Я знал, кто она, знал, что она падчерица определенного человека», – начал троить злоумышленник.

Решение о похищении, со слов Лавкина, он принял молниеносно – за секунду, а не планировал, как ранее писали СМИ.

«Я до последнего момента сам не знал, что произойдет похищение. Увидел ее, когда ехал за дровами на мотоблоке, а она каталась вдоль леса. Ну, я ее и похитил», – говорит осужденный.

После этого Лавкин отвез девочку к себе в подвал и посадил на цепь. С его слов – это было единственное средство для удержания заложницы, и ничего лучше цепи он в моменте придумать не смог. На месте похищения оставались улики – велосипед и мобильный телефон. Их Лавкин «устранил» – подбросил к реке, чтобы все подумали, будто она утонула.

«Нам пришлось прятаться, потому что на велосипеде осталась краска от кузова мотоблока. Я ждал, что полиция придет с обыском домой, мы спрятались в пространстве между полом и грунтом. Я сказал ей: «Если нас найдут по причине, к ней не относящейся, я покончу с собой, а если из-за нее – я ее убью». Но я не убийца по сути, просто припугнул девчонку», – сказал Лавкин.

Поняв, что удерживать девочку бессмысленно и вот-вот его поймают, он отпустил пленницу, а сам подался в бега. Лавкин был давним «выживальщиком» в лесу, так как неделями бродил там в поисках трав и шишек, эти навыки помогли ему добраться до дальней деревни в Республике Алтай, но попался он по собственной глупости – вышел в магазин за сигаретами и был опознан одним из местных жителей.

За угрозу убийством, насильственные действия и похищение Лавкин приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но он с этим приговором не согласен, считает слишком жестким. Выйдет преступник уже в преклонных годах. Если, конечно, выйдет… Жизнь Лавкина за решеткой – «бурлит» событиями, ему не особо приятными, на зоне таких преступников не жалуют, и он сам подтвердил, что с некоторыми заключенными ему лучше не пересекаться…

Алтайского похитителя Олега Лавкина, прятавшего в подвале школьницу, приговорили к 20 годам колонии

Мужчина удерживал девочку в подвале дома в селе

Взято отсюда

05.03.2024