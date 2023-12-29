В проекте “Я раскаиваюсь” мы рассказываем о том, как внезапно может рухнуть привычный мир, как человек обретает новые смыслы и готовится войти в жизнь после срока

В 2019 году 18-летнего Антона приговорили к семи годам лишения свободы за распространение наркотиков. По так называемой народной статье он отбывал наказание в исправительной колонии №1 в Барнауле.

За хорошее поведение его направили в исправительный центр, где Антон живет по режиму, но при этом имеет ряд привилегий.

Что подтолкнуло молодого человека свернуть на преступный путь и как изменилась его жизнь – в новом выпуске “Я раскаиваюсь”.

Взято отсюда