Пара прожила вместе восемь лет, прежде чем связать себя узами брака

Какая девушка не мечтает выйти замуж за богатого и знаменитого? Многие вдохновлялись главной героиней знаменитой сказки о Золушке, которая по мановению волшебной палочки из бедной девочки и падчерицы злой мачехи превратилась в принцессу с дорогими платьями и хрустальными башмачками. В обычной жизни таких случаев мало, но они встречаются. В пример можно привести мировую топ-модель Наталью Водянову, которая когда-то торговала овощами в Нижнем Новгороде, помогая матери. Последние 20 лет Наталья живет за границей и вышла замуж за известного миллиардера Антуана Арно — сына самого богатого человека на планете. Рассказываем историю любви звездной четы и отвечаем на вопрос, почему Водянова ради этого союза бросила английского аристократа.

Наталья переехала за границу практически на старте своей модельной карьеры. Ее заметили на одном из просмотров и из-за сходства с популярной французской актрисой предложили работу в Париже.

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Спустя некоторое время после их общения на новом уровне Водянова решила познакомить его с детьми от первого брака и пригласила на семейный ужин. Правда, тогда за столом оказались еще и многочисленные родственники Водяновой, что не могло не смутить миллиардера. Но Антуану удалось быстро влиться в семейные дела, так как на ужине одной из родственниц нижегородки стало плохо.

Несмотря на это, Водянова и Арно всё еще продолжали встречаться тайно, не афишируя свои отношения. Пресса подловила влюбленных на отдыхе на Ибице, и тогда мир узнал о романе двух знаменитостей. Когда их отношения предали огласке, Водянова и Арно поняли, что скрываться больше нет смысла, и начали жить вместе, но со свадьбой не спешили.

Арно сразу сказал Водяновой, что готов принять ее детей от первого брака, но мечтает и о своих наследниках. Наталья долго сомневалась, но спустя пару лет совместной жизни призналась, что ждет ребенка. В 2014 году у пары появился общий сын Максим, а в 2016-м молодую семью вновь ждало прибавление — у Натальи родился еще один мальчик, которого она назвала Романом.

За всё это время пара так и не связала себя узами брака, хотя модели этого очень хотелось. Как-то Наталья призналась журналистам, что не очень-то и ждала детей, но у нее есть свой взгляд на эту ситуацию.

— Я больше рожала для него — не для себя. Но если любишь мужчину, то стараешься подарить ему столько детей, сколько это возможно, — призналась модель.

Сам же Арно был на седьмом небе от счастья, так как всегда мечтал о большой и дружной семье.

— Когда мы начали встречаться, у меня не было детей, а спустя несколько лет их было уже пятеро. И это самое замечательное, что случилось в моей жизни, — сказал миллиардер.

Казалось, что после появления второго ребенка свадьба была лишь формальным шагом и вопросом времени. Однако с момента появления первого сына до даты заключения официального союза прошло пять лет.

Предложение красавице-модели Арно решил сделать волшебным образом. Накануне Нового года Наталья нашла под елкой роскошное помолвочное кольцо и наконец услышала от любимого долгожданное предложение руки и сердца. Это произошло в 2020 году, и модель в соцсетях опубликовала пост с фото, где обнимает Арно, а на безымянном пальце красуется кольцо с огромным бриллиантом.

Несмотря на то что пара прожила вместе уже восемь лет, свадьбу решили сделать с размахом. В планах у молодоженов было пригласить не менее 300 гостей, однако свои коррективы тогда внесла пандемия коронавируса. Тем не менее официальную регистрацию брака не отложили. В сентябре 2020 года Наталья и Антуан официально стали мужем и женой. Церемонию бракосочетания провели в парижской мэрии, а брак регистрировала лично мэр Парижа Анн Идальго.

Модницы особенно ждали этой даты, чтобы посмотреть, какой свадебный образ выберет русская модель. И они оказались под впечатлением: Наталья решила отказаться от роскошного и пышного платья с фатой в пользу простого и элегантного наряда из последней коллекции дизайнера Ульяны Сергиенко, дополнив образ аккуратными лодочками и достаточно скромным букетом.

Кстати, миллион женщин следит за Водяновой не первый год, чтобы почерпнуть вдохновение для своего образа. На радость им Наталья недавно рассказала, какой косметикой пользуется и что входит в ее ежедневную бьюти-рутину. Мы, в свою очередь, посмотрели, сколько стоит косметика модели и сможет ли ее себе позволить обычная девушка.

Взято Источник

06.01.2024