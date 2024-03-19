На финал конкурса, который состоялся в минувшую субботу, приезжала мисс Вселенная Оксана Федорова, она вручила главную корону вечера победительнице

16 марта в Барнауле прошел финал конкурса “Маленькая особенная Мисс”, организованный известным на всю страну благотворительным проектом “Михутка”. В нем участвовало 12 девочек с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 9 до 14 лет. Выбрать победительницу приезжала телеведущая, мисс Вселенная Оксана Федорова. Рассказываем, кто завоевал главную корону.

“Мы все красивые”

Перед началом конкурса в банкетном зале витает напряжение. Девочки волнуются, про себя повторяют слова визиток и творческих номеров.

Одна из участниц – Велимира Шадрина. Несколько месяцев назад она выиграла конкурс “Особенный вокал. Дети” и даже записала песню с Димой Биланом. В этот раз, как признается сама, решила попытать удачу снова:

“Победить хочется, но здесь есть два варианта: ты можешь победить, а можешь проиграть. В этом нет ничего плохого. Я не расстроюсь, у всех есть шансы, мы все красивые и классные”.

Удивлять членов жюри Велимира снова решила своим вокалом. На этот раз она исполнила казачью песню “Ой, то не вечер”.

Финал конкурса “Маленькая особенная Мисс” Фото: Предоставлено организаторами конкурса

О красоте конкурсантка рассуждает так:

“Она должна быть внутри человека, а снаружи мы и так все красивые от природы”.

Другая участница – 12-летняя Дарина Беспалова. Самое сложное для нее было подготовить творческий номер, ведь он состоял из нескольких частей. Девочка спела песню, рассказала стих и сыграла на фортепиано две композиции.

Казалось, что больше самих участниц переживали только их мамы, которые в промежутках между выходами помогали своим дочкам менять наряды. Многие из них хотели запечатлеть каждый момент большого праздника, поэтому практически не выпускали из рук камеры. Они успевали только вытирать слезы с глаз во время выступлений своих красавиц.

“Зацепила живость”

У участниц было несколько выходов. Первый – дефиле с фонариками, второй – визитка и творческий номер, третий – дефиле в бальных платьях. Кстати, на последний их выводили известные мужчины Алтайского края, например, рэпер Зомб, управляющий парком “Изумрудный” Владислав Вакаев, президент Федерации бокса региона Вячеслав Шипунов и многие другие.

Все конкурсантки показали свои таланты, раскрыли лучшие стороны и рассказали истории своей жизни. Никто из членов жюри не остался равнодушным, девочки тронули сердца каждого из них.

Финал конкурса “Маленькая особенная Мисс” Фото: Предоставлено организаторами конкурса

Перед награждением участницы получили подарки от спонсоров конкурса, которыми была буквальна усыпана вся сцена.

Без короны в этот день не ушел никто. Каждую девочку наградили индивидуальным титулом, таким как, например, “Мисс Талант”, “Мисс Доброта”, “Мисс Стиль”, “Мисс Кокетка” и другими. Победа досталась 11-летней Алене Полуэктовой, которая к концу награждения уже успела расстроиться и подумать, что ничего не выиграет. Корону на голову девочки надела Оксана Федорова.

“Я выиграла, я – самая маленькая красивая мисс. Думала, что не выиграю и займу самое последнее место, поэтому расстроилась. Во время выступлений немного стеснялась и боялась, но ничего, все уже прошло”, – сказала Алена.

К слову, у девочки была самая мощная группа поддержки, что подбадривало ее и не давало опустить руки. Теперь она планирует участвовать и в других конкурсах красоты, так как мечтает стать “самой красивой девочкой в мире”.

Мисс Вселенная рассказала, что ей никогда раньше не приходилось судить “особенный” конкурс красоты, поэтому она сразу заинтересовалась предложением проекта “Михутка”.

“Такие проявления, такая смелость на сцене и демонстрация своих талантов затрагивают самые глубинные струны человеческой души, поэтому я не хотела остаться в стороне”, – поделилась телеведущая.

Она также добавила, что все конкурсы учат не сдаваться, быть сильнее и уметь принимать поражения, дают уверенность и опыт. Но они не всегда объективны.

“Сложно оценивать детей, здесь ведь все субъективно, у каждого члена жюри свое мнение. Тем не менее мы пришли к общему знаменателю. Мне понравилось, как Алена подала свою визитку, ее живость”, – сказала Оксана.

В завершение беседы она поразмышляла, что в будущем можно обсудить вопрос организации поездки детей в Москву и их совместной прогулки по Красной площади.

Взято отсюда