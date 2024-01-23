Когда людям выплатят компенсации, чиновники не уточнили

Сегодня, 23 января, стало известно, что дом на улице Партизанской, 70б признали аварийным и скоро снесут, пишет мэрия в официальном телеграм-канале.

В сообщении говорится, что власти краевой столицы пообщались с жильцами двухэтажки и рассказали им о мерах поддержки, на которые горожане могут рассчитывать. Людям предложили жилье в маневренном фонде или арендовать с компенсацией (после рассмотрения в гордуме).

Теперь квартиры оценят по рыночной стоимости и возместят жильцам стоимость. Но когда это будет, не уточняется.

Пока люди пошли по родственникам и гостиницам, пункт временного пребывания в школе № 1 «оказался не востребован».

Дом на улице Партизанской, 70б до сих пор патрулируют чиновники из администрации Центрального района и спасатели. В квартиры горожан тоже пускают только с сопровождением. По заявлению властей, ежедневно — с 16 до 20 часов.

Однако некоторые жильцы уверяют, что на деле всё обстоит иначе. Тамара Кочанова, старшая по дому на улице Партизанской, 70в, говорит:

— Когда надо, всё быстро делается. Когда надо. Все в шоке. Ждем, что нам будут предлагать. Пока еще ничего не предлагали. С сегодняшнего дня пускают под надзором. Делайте всё, собирайтесь. Вчера было собрание [жильцов]. Но какого-то заключения еще никто не видел. Сроков сноса тоже еще не знаем.

Сейчас люди думают, куда им идти. С Еленой Середой корреспондент NGS22.RU познакомилась на прошлой неделе, во время очередного схода жильцов. Тогда она рассказывала, что гостиницу снимать накладно, а куда еще идти — не знает. В родную квартиру Елену пускали ненадолго. Но она приходила по расписанию два раза в день, чтобы покормить кошек.

Теперь Елене с кошками идти некуда.

— Ну всё, зло победило. В очередной раз. Нас выселяют. Почему-то вход в жилье только по времени, несмотря на то, что нужно экстренно собирать вещи. Соседке с тремя детьми предложили хостел, а я от такого отказалась, потому что он на Змеиногорском тракте, а мне на смены ездить надо. Нужно жилье в районе центра. Я теперь бомж, живу на работе. На выходных вот ночевала у доченьки, на Солнечной поляне.

Напомним, на прошлой неделе жильцов дома на улице Партизанской, 70б экстренно выселили из собственных квартир якобы из-за того, что оставаться в здании небезопасно. Но некоторые жильцы уверены, что всё дело не в аварийности дома, а в стройке прямо в шаге от дома.

По их словам, бизнесменам, которые возводят рядом ЖК «Жемчужина», нужна земля в центре города. Застройщик уверяет, что в мэрии он получил все документы, ничего не нарушает. Все подробности конфликта — в большом материале NGS22.RU.

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24.01.2024