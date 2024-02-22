Я выбираю здоровье

21 февраля перед студентами колледжа выступили волонтеры Алтайского центра профилактики наркомании на тему «Как не стать наркозависимым». Выступающие пытались научить подростков делать правильный выбор, противостоять негативному давлению сверстников и взрослых, ориентироваться в сложном мире.

Научиться противостоять соблазнам – это основное условие здоровой и счастливой жизни. А для этого необходимо обрети уверенность в том, что тебе лично наркотики не нужны. Быть готовым привести свои объяснения любому, кто заведёт с тобой разговор о наркотиках. Твои слова должны быть сильнее любых доводов, расхваливающих употребление наркотиков.

Волонтеры в игровой форме показали, что противостояние соблазнам свойственно людям самодостаточным, уверенным в себе, с четкой жизненной позицией.

В завершении студенты оставили отзывы о встрече и получили брошюры с профилактическим материалом.

Взято отсюда.

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