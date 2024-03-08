Я – за мышцы: участница боди-фитнес из Бийска рассказала о красоте и спорте

В среднем подготовка к участию в соревнованиях по бодибилдингу длится до года
Яркий образ, блестящий купальник и мышцы, хорошо прорисованные под искусственным загаром – спортсменки, выступающие в различных категориях соревнований по бодибилдингу, всегда привлекают внимание. Не многие знают, какая работа над собой стоит за красивой картинкой. Как стать лучшей версией себя, в интервью «БР» рассказала Ольга Федосеева, инструктор тренажерного зала, участница соревнований по бодибилдингу в категории «бодифит-
нес РФ».
О сушках и плюшках
Ольга, активный образ жизни ведете с детства?
– Можно сказать, что у меня все родственники в спорте: родители в молодости занимались велоспортом, сестра и тетя – за здоровый образ жизни. В профессиональный спорт я пришла, как считается, поздно – в 32 года. Проработала около десяти лет фитнес-тренером и в какой-то момент почувствовала: чего-то не хватает. Может быть, нереализованные амбиции сыграли роль. Да и как может тренер объяснить своему клиенту, что такое дефицит калорий, что он при нем должен ощущать и что такое быть в режиме, дисциплине, если сам это не испытал? И термин «сушка» очень привлекал.
Сушка – это когда выводится максимальный процент жира из организма?
– Это уменьшение количества подкожного жира, чтобы были хорошо очерчены мышцы. Обычному человеку это ни к чему, соревновательную форму вредно поддерживать постоянно. Пиковая форма спортсмена подводится к определенному старту соревнований, например к чемпионату России.
В каких категориях бодибилдинга вы принимали участие?
– Сначала я участвовала в категории «фитнес-бикини», а последние два года готовлюсь к категории «бодифитнес». Отличие в форме – девочки из бодифитнеса более мышечные, сухие. Это не просто конкурс красоты, а спорт, можно получать разряды. Но люди видят: купальники блестящие, девочки красивые, а как они получают эту форму, сколько стоит красота, не догадываются.Фото: Фото предоставлено Ольгой Федосеевой
Можно сказать, что в Бийске не так много спортсменок, которые участвуют в соревнованиях по бодибилдингу?
– Да, есть те, кто попробовал, но не стал продолжать спортивную карьеру. Есть девочки, которые выступали несколько лет, имеют потрясающие результаты. Стоит отметить, что бодифитнес и фитнес-бикини –
одни из самых затратных видов спорта.
Главное – режим
Ольга, у вас есть тренер?
– Да, тренер у меня из Москвы, поэтому подготовка проходит в онлайн-режиме. Мы с ним с самого начала. Анатолий Черкашин – старший тренер мужской сборной МО, награжден дипломами за развитие спорта в России и Казахстане.Фото: Фото предоставлено Ольгой Федосеевой
Насколько сложна подготовка к соревнованиям фитнес-бикини и бодифитнес?
– В среднем она длится от 4–5 месяцев до года, у всех по-разному. Но я уже была физически подготовленным человеком, работала тренером групповых программ. Очень взбодрило и то, что первые соревнования в Новосибирске принесли медаль – второе место. Ведь считается, что я начала поздно, в 32 года.
Что дает победа в таких соревнованиях?
– Удовлетворение собственных амбиций, и ничего более. Мне просто нравится сам процесс подготовки, режим и результат. Режим ко многому приучает в жизни.Фото: Фото предоставлено Ольгой Федосеевой
Можете рассказать о примерном режиме подготовки к соревнованиям?
– Тренировки, силовые и кардио, меняются в зависимости от того, насколько близко соревнования. Питание – практически еженедельно, соблюдается определенная граммовка. Я знаю, какое количество белков-жиров-углеводов требуется, готовлю себе рацион на день или два. Чуть ближе к соревнованиям тренер, исходя из моей формы, варьирует нагрузку.
С ароматом автозагара
Вы выступаете всегда с расчетом на победу или иногда важно просто поучаствовать?
– Участвуешь в соревнованиях всегда с расчетом на победу, а также на улучшение формы с предыдущего сезона.
Какие победы для вас самые значимые?
– Последние соревнования в 2022 году, где я заняла первое место по бодифитнесу и в категории «велнес». Этой весной у нас с тренером запланирован выезд на очередные соревнования – масштабное и красивое мероприятие, праздник спорта и красоты, где будет много спортсменов и участников. Меня заряжает эта атмосфера, когда рядом с тобой находятся единомышленники, которые также тренировались, сидели на спортивной диете. А еще этот запах грима перед выходом – сладкий, необычный, приятный.Фото: Сергей Кулыгин, “БР”
Можно ли полюбить спорт, если никогда к нему не тянулся?
– Полюбить спорт можно, если определить для себя, для чего вам это нужно. Совершенно точно вырастет качество жизни, улучшится самочувствие. К сожалению, сейчас много подростков с лишним весом, и дело уже не столько в эстетике, сколько в здоровье. Но меня радует, что заниматься в спортивный зал приходят самые разные люди. Например, женщины за 40 лет впервые решаются, а потом просто влюбляются в занятия и получают от этого удовольствие.
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Взято отсюда