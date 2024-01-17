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Яйца в магазинах подешевели впервые с июня. Падение цен вас рассмешит

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Стоит ли сейчас инвестировать в социально важный продукт

Яйца в магазинах подешевели впервые с июня. Падение цен вас рассмешит

В России снизились цены на яйца. По данным Росстата, за неделю с 10 по 15 января социально важный продукт подешевел на 0,2%. В последний раз, согласно еженедельным отчетам ведомства, розничная стоимость яиц снижалась с 20 по 26 июня прошлого года.

Кроме того, по данным Росстата, с 10 по 15 января подешевели следующие продукты:

  • куриное мясо (-0,9%);
  • пшено (-0,3%);
  • свинина, сосиски, сардельки, макаронные изделия (-0,2%);
  • сахар и черный чай (-0,1%).

В то же время в Минсельхозе отметили, что в ближайшее время тренд на снижение цен на куриное яйцо в России сохранится.

— Как и ожидалось, динамика стоимости яиц в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе, — говорится в сообщении Минсельхоза.

Кроме того, в Министерстве сельского хозяйства рассказали о причинах снижения стоимости яиц. По данным ведомства, этому способствует «традиционное падение потребительского спроса после новогодних праздников и насыщение рынка дополнительными объемами продукции».

Цены на куриные яйца росли на протяжении всего 2023 года (исключением был июнь), осенью рост особенно ускорился. В итоге с начала года яйца подорожали на 46,18%.

Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции в середине декабря 2023 года, объяснил растущую стоимость тем, что «спрос увеличился, а объема производства нет», и извинился за цены на яйца.

— Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, — пообещал президент. — Я очень на это надеюсь. Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства.

Взято Источник
18.01.2024

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