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Яма на яме: водители жалуются на разбитую дорогу в Новоалтайске

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Уже несколько лет улица, особенно в районе моста, просит внимания. Когда сходит снег, дорога превращается в полосу препятствий

В Новоалтайске одна из важных транспортных артерий города – улица Анатолия – превращается в одну большую яму. Автомобилисты переезжают ее на минимальной скорости, обруливая множество неровностей.

Автомобилисты признаются, что им приходится часто ремонтировать машины и стоит это недешево.

Местные жители отмечают, что некоторые ямы закладывают кирпичами, но этого хватает буквально на неделю. При этом кирпичная кладка в дороге – это не происки местных активистов, которые борются с ямами, а решение городского комитета. Такой временный вариант выравнивания дороги нашли чиновники.

Автомобилисты уже с юмором относятся к извечной проблеме. Шутить начинает каждый, кто проезжает по этому участку дважды в день.

Дорожный рабочий Александр Кожанов следит за состоянием тротуаров на мосту, но не может не смотреть на проблемную соседнюю зону – он там нередко вылавливает “трофеи”.

“Вот здесь вот Mercedes прям колесо развернул полностью, но это было в прошлом году. Здесь две машины объезжали встречные – и ударились: одна с одной стороны объезжала, другая – с другой. Не посмотрели – и все, вот она авария. Это самый опасный участок”, – говорит Кожанов.

Скоро участок станет безопасным, заверяют власти: в этом сезоне улицу Анатолия должны отремонтировать.

“Сделана смета, она прошла экспертизу, буквально сегодня. Сейчас мы выставили на электронную площадку работы по ремонту дорог нашего славного города Новоалтайска. В этот перечень вошла улица Анатолия, причем она вошла капитально: там будет отремонтировано не только полотно, но и пешеходные зоны”, – говорит глава Новоалтайска Владимир Бодунов.

Эти работы, а еще установка освещения обойдутся примерно в 20 млн рублей, рассказал глава города. Всего же в этом году в Новоалтайске должны отремонтировать шесть километров дорог на пяти нецентральных улицах – Анатолия, Павла Корчагина, Пушкинской, Лесной и Белоярской. Общий объем работ оценивают в 170 млн рублей.

Взято отсюда

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