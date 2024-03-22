Ямы неизбежны: в Бийске объяснили, почему за зиму снижается качество дорог

На опасных участках проводится временный ремонт

Бийчане вновь и вновь обращаются к администрации города с просьбами или огородить,или как-то обозначить места на дороге, где образовались глубокие ямы. Весной, в момент активного таяния снега, в лужах их просто можно не заметить, и как итог – ремонт транспортного средства. За зиму ямы в большом количестве появляются чаще всего на старых, не знавших ремонта дорогах. Почему так происходит, объяснили в бийской мэрии.

– Как правило весной ямы образовываются на дорогах, которые давно не ремонтировались. Ввиду того, что вода при таянии снега, либо при дожде, попадает в трещины, а при ночном холоде замерзает и расширяется, таким образом вызывая повреждения асфальта. При таких погодных качелях ям на старых дорогах не избежать. В связи с этим водителям необходимо выбирать скорость, соответственно, дорожным условиям, – предупредили там.

Текущий ремонт дорог возможно будет произвести только после того, как установится теплая ежесуточная температура и заработают асфальтовые заводы, напомнили в администрации. Но некоторые ямы службы все-таки закрывают холодным асфальтом. Например, такие работы провели на путепроводе по ул. Мухачева-Мерлина.

– Но это лишь временная мера, – уточнили в чате главы города Виктора Щигрева.

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Взято отсюда