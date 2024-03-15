“Яндекс такси” будет медленней искать машины для тех, кто часто отменяет заказы

В компании считают, что такой алгоритм поможет сдерживать цены на такси, поскольку водители освободятся от ложных вызовов

“Яндекс такси” начал внедрять новый алгоритм поиска автомобилей с учетом “послужного списка” отмен заказов у пользователей. Такой подход поможет сдерживать цены на такси, рассказали ТАСС в компании.

“Яндекс такси” будет стимулировать пассажиров меньше отменять заказы без необходимости, чтобы сдерживать рост цен за счет более оптимального распределения времени водителей”, – говорится в сообщении.

Новый алгоритм учитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пассажира, пояснил перевозчик. На основе расчета по данным последних 30 заказов пользователю присваивают один из трех статусов: “Все в порядке”, “Приемлемо” или “Непорядок”. Во втором случае поиск машины может быть дольше, а при самом низком статусе заказчика – не только поиск машины медленнее, но и возможность заказа нескольких такси отсутствует.

В “Яндекс такси” рассказали, что теперь водителю в первую очередь будет предложен заказ, который с большей вероятностью состоится. При этом алгоритм не будет считать вынужденные отмены – случаи, когда автомобиль едет значительно дольше расчетного времени, или долгое время просто стоит на месте.

Сервис предупредит о нововведении прямо в приложении, там же можно будет посмотреть и показатель отмен, который смогут отслеживать все пользователи “Яндекс go” без учета прошлых отмен.

“Как только водитель принимает заказ, он становится недоступным для других пассажиров. Чем меньше свободных водителей в округе, тем выше временный повышающий коэффициент и, соответственно, стоимость поездки. Поэтому когда люди отменяют поездку, чтобы тут же заказать другую, или заказывают несколько машин одновременно, другие пассажиры вынуждены дольше ждать такси или заказывать его по более высокой цене”, – объяснили свой шаг в компании.

Ранее в “Яндекс такси” сообщили, что систематически информируют ФАС обо всех нововведениях и планах. При этом в ФАС заявили, что вскоре возможны проверки перевозчика на предмет нарушения антимонопольного законодательства и доминирующего положения на рынке. Так, у ведомства есть претензии относительно завышенных цен на поездки, а также связанные с блокировкой водителей и пассажиров.

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Взято отсюда