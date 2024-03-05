«Яндекс» вновь получил штраф за рекламу алтайских БАДов

В прошлом году компанию уличили в подобных нарушениях три раза.

Источник фото: Катунь 24

Компания «Яндекс» разместила в Сети рекламу биологически активной добавки для укрепления суставов одного из алтайских производителей. При этом в нарушение закона в ней отсутствовало предупреждение, что объект рекламирования не является лекарственным средством.

В «Яндексе» пояснили, что предупреждение отсутствовало по техническим причинам, поскольку оно добавляется при модерации объявлений автоматически.

С учетом неоднократной повторности нарушения Алтайское краевое УФАС оштрафовало рекламодателя на 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба контролирующего органа .

Напомним, в 2023 году региональное УФАС трижды привлекало ООО «Яндекс» к административной ответственности за распространение ненадлежащей рекламы биодобавок. Сумма штрафов тогда составила 910 тысяч рублей.

Взято отсюда.

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