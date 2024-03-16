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Ярмарки, семьи, фотозоны: как в Барнауле проходит второй день голосования

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Выборы президента России проходят по всей стране. Как проходит второй день голосования в Барнауле – смотрите в фоторепортаже

В Барнауле 16 марта проходит второй день голосования. С самого утра горожане “атакуют” избирательные участки, чтобы отдал свой голос за своего кандидата. Это при том, что часть избирателей голосует дистанционно.

Многие приходят семьями с детьми. Часто встречаются представители старшего поколения. В объектив фотокорреспондента попал даже депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

Отметим, что сегодня на некоторых участках работают ярмарки: люди охотно покупают свежую выпечку, колбасы, напитки. На избирательных участках работают выставки и фотозоны, и горожане делают памятные снимки.

Напомним, что выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. В Алтайском крае для избирателей открыто около 1 700 пунктов для голосования, которые работают с 08.00 до 20.00. Всего правом голоса в регионе обладают 1,8 млн избирателей.

Взято отсюда

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