Ясная и морозная погода ожидается в Алтайском крае 20 января

Над территорией Алтайского края обосновался мощный Сибирский антициклон, установив там зимнюю погоду . В регионе будет малооблачно, без осадков, с умеренными морозами.

По информации Алтайского ЦГМС, 20 января в регионе ожидается -12,-17 гр., местами до -7 гр. Без осадков. Утром изморозь и туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2–7 м/с.

Ночная температура составит -26,-31 гр., местами -20,-25 гр.

В Барнауле прогнозируется днем -12,-14 гр., ночью -26,-28 гр. Без осадков.

Еще читают

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости горного алтая последние свежие ,