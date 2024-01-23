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Ясная и морозная погода сохранится 23 января в Алтайском крае

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Ясная и морозная погода сохранится 23 января в Алтайском крае

Под влиянием обширного континентального антициклона в Сибири сохранится тихая умеренно морозная погода. В Алтайском крае ее характер 23 января также не изменится: будет ясно и без осадков.

По информации Алтайского ЦГМ, 23 января в регионе прогнозируется -11,-16 гр., местами -5,-10 гр. Без осадков. В утренние часы изморозь и туман. Ветер восточный 2–7 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -21,-26 гр., местами -13,-18 гр.

В Барнауле 23 января ожидается днем -12,-14 гр., ночью -21,-23 гр. Без осадков.

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Взято отсюда.

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