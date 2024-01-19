Ясно и без ветра. Какая погода ожидается в Алтайском крае 19 января

В Алтайском крае продолжает сохраняться ясная, безветренная и морозная погода. Такие метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

По информации Алтайского ЦГМС, 19 января в регионе ожидается -12,-17 гр. Без осадков. Утром изморозь, дымки. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

Ночная температура составит -26,-31 гр., местами по югу -18,-23 гр.

В Барнауле 19 января прогнозируется днем -13,-15 гр., ночью -26,-28 гр. Без осадков

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