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Ясновидящая Кажетта перечислила лучших мужчин-любовников среди знаков зодиака - ГОРНЯК22
22.09.2023

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Ясновидящая Кажетта перечислила лучших мужчин-любовников среди знаков зодиака

ГОРНЯК2201 mins

Астрология. Знаки зодиака Фото: Vwalakte, Freepik

Звезды могут влиять на характер и личность представителей зодиакального круга. Ясновидящая рассказала, какие знаки могут стать хорошими партнерами

Ясновидящая Кажетта перечислила знаки зодиака, мужчины-представители которых могут являться лучшими любовниками. Так, ими оказались Овны, Тельцы, Весы и Львы, сообщает “Вечерняя Москва”.

Кажетта уверена, что Овны очаровывают непосредственностью и авантюризмом. Однако, по ее словам, представители этого знака до последнего избегают обязательств.

По словам ясновидящей, Тельцы – одни из самых чувственных из всех знаков зодиака. Как правило, они ждут, пока партнер проявит инициативу, но когда дело доходит до близости, они становятся страстными натурами.

Если Близнецы хотят кому-то понравиться, они подключат всю свою харизму и обаяние. Кажетта уверяет, что представители этого знака могут поменяться на глазах, если они хотят более близкого знакомства.

Весов нельзя назвать любителями единоразовых свиданий из-за их сомнений, однако взаимная симпатия может раскрыть этих людей с новой стороны. Ясновидящая считает, что в отношениях с Весами важно доверие.

Кажетта назвала Львов теми, кто умеет хорошо провести время. Их партнеры не могут не почувствовать влечение к их харизме и оптимизму.

Ранее известный астролог Василиса Володина рассказала, у какого знака зодиака высок шанс встретить свою любовь этой осенью. Представителей этого знака любовь накроет в самый неожиданный момент.

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