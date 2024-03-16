реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Явка избирателей в Алтайском крае составила почти 33%

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Явка избирателей в Алтайском крае составила почти 33%

Выборы Фото: Виталий Барабаш

Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Всего правом голоса в регионе обладают 1,8 млн избирателей

В Алтайском крае явка избирателей на выборах президента по состоянию на 15.00 составила 32,69%, сообщает краевой избирком. Данные приведены без учета дистанционного электронного голосования.

К этому времени на избирательных участках проголосовали 482 503 жителей Алтайского края.

В тройку лидеров по числу проголосовавших избирателей вошли ЗАТО Сибирский с явкой 70,9%, Алейский район – 62% и муниципальный округ Суетский район – 55,7%. Отметку в 50% перешагнули Заринский (52,9%), Тюменцевский (51,6%) и Кытмановский районы (50,6%).

Напомним, что голосование на выборах президента Российской Федерации проходит три дня – 15, 16 и 17 марта 2024 года. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 часов.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Фонтанка.ру»: жительница Петербурга сообщила о найденном в подъезде РПГ

«Фонтанка.ру»: жительница Петербурга сообщила о найденном в подъезде РПГ

Shot‘ class=”item-image” > Жительница одного из домов по улице Культуры в Петербурге сообщила…

Rozetked: Ayaneo представила компьютер AM01 в стиле Macintosh за 25 тысяч рублей

Rozetked: Ayaneo представила компьютер AM01 в стиле Macintosh за 25 тысяч…

Компания Ayaneo анонсировала выпуск обновленной версии компактного компьютера AM01 —…

Плющев считает «Металлург» и «Спартак» самой интересной парой плей-офф

Плющев считает «Металлург» и «Спартак» самой интересной парой плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выделил самую интересную…

Nutrients: оливковое масло может повысить эффективность лечения нейробластомы

Nutrients: оливковое масло может повысить эффективность лечения нейробластомы

Ученые из университета Порту в Португалии обнаружили, что антиоксидантные свойства оливкового масла…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp