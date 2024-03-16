Выборы Фото: Виталий Барабаш

Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Всего правом голоса в регионе обладают 1,8 млн избирателей

В Алтайском крае явка избирателей на выборах президента по состоянию на 15.00 составила 32,69%, сообщает краевой избирком. Данные приведены без учета дистанционного электронного голосования.

К этому времени на избирательных участках проголосовали 482 503 жителей Алтайского края.

В тройку лидеров по числу проголосовавших избирателей вошли ЗАТО Сибирский с явкой 70,9%, Алейский район – 62% и муниципальный округ Суетский район – 55,7%. Отметку в 50% перешагнули Заринский (52,9%), Тюменцевский (51,6%) и Кытмановский районы (50,6%).

Напомним, что голосование на выборах президента Российской Федерации проходит три дня – 15, 16 и 17 марта 2024 года. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 часов.

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