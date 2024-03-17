Выборы президента в Барнауле Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

На 10.00 проголосовал 577 081 избиратель Алтайского края. Сегодня последний день, когда можно отдать свой голос на выборах

Явка на выборах президента России на 10.00 последнего дня голосования 17 марта в Алтайском крае составила почти 40%, сообщила пресс-служба краевой избирательной комиссии.

Свои голоса отдали более 577 тысяч избирателей, это 39,09% от числа всех внесенных в списки. Данные приведены без учета дистанционного электронного голосования.

В тройку лидеров по активности входят ЗАТО Сибирский (73%), Алейский район (68,5%) и Кулундинский район (61,2%).

Напомним, избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.

Взято отсюда