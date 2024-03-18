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Явка на дистанционном голосовании на выборах президента России стала рекордной

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Явка на дистанционном голосовании на выборах президента России стала рекордной

Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России составила 94%

Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России составила 94%, сообщает РИА Новости. По словам главы территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олега Артамонова, это абсолютный рекорд в мире.

– В этом году на этих выборах у нас, конечно, абсолютный рекорд по числу избирателей в дистанционном электронном голосовании. У нас зарегистрировались и смогли принять участие в федеральной системе ДЭГ 4767974 избирателя. Это количество – абсолютный рекорд и для мира, и для России. Никогда нигде в ДЭГ даже близкое число избирателей участие не принимало. На данный момент у нас уже проголосовало 4499003 избирателя, точнее, получили бюллетени. Это явка 94 процентов, это, если мне не изменяет память, лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и в мире, – сказал Артамонов в информцентре ЦИК.

Явка на дистанционном электронном голосовании в Алтайском крае достигла почти 94,5%. 

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Взято отсюда

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