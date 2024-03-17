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Явка на президентских выборах в Алтайском крае превысила 42%

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Явка на президентских выборах в Алтайском крае превысила 42%

Выборы президента в Барнауле Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

На 10.00 последнего дня голосования явка составляла 39,09% от числа всех внесенных в списки, к полудню она выросла до 42,61%

Явка на 12.00 17 марта в Алтайском крае составила 42,61%, сообщила избирательная комиссия региона.

Всего, по актуальным данным, без учета дистанционного электронного голосования свое избирательное право реализовали почти 630 тысяч человек.

В лидерах продолжают держаться жители ЗАТО Сибирский (74,3%) и Алейского района (72,1%).

В Кулундинском районе явка избирателей составила 66,7%, в Кытмановском – 66,5%, в Тюменцевском – 63,5%, в Краснощековском – 63,3%, в муниципальном округе Суетский район – 63,3%, в Заринском районе – 62,2%, в Петропавловском районе – 60,1%.

Жителям алтайских сел не мешают прийти на участки даже огромные сугробы.

Взято отсюда

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