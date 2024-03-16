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Явка на выборах президента в Алтайском крае за первый день превысила 20%

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Явка на выборах президента в Алтайском крае за первый день превысила 20%

В Алтайском крае с 15 по 17 марта для избирателей открыто около 1700 пунктов для голосования

15 марта 2024 года явка избирателей Алтайского края на выборах президента Российской Федерации составила 20,27% (без учета дистанционного электронного голосования), сообщили в краевом избиркоме.

Всего за этот период в голосовании с использованием бумажного бюллетеня принял участие 299 021 избиратель.

Отметим, что в Алтайском крае с 15 по 17 марта для избирателей открыто около 1700 пунктов для голосования. Воспользоваться своим правом отдать голос на выборах в регионе могут около 1,8 млн избирателей.

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Взято отсюда

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