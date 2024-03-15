Выборы президента РФ в селе Сростки Фото: Олег Укладов

В Алтайском крае с 15 по 17 марта для избирателей открыто около 1700 пунктов для голосования. Воспользоваться своим правом отдать голос на выборах в регионе могут около 1,8 млн избирателей

Явка на выборах президента РФ в Алтайском крае по итогам первого дня голосования составила 20,27% (без учета дистанционного электронного голосования), сообщили в краевом избиркоме.

Всего за указанный период в голосовании с использованием бумажного бюллетеня принял участие 299 021 избиратель.

Первый день голосования на выборах президента Российской Федерации завершился, но уже 16 марта избирательные участки откроются в 8.00.

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