реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Явка на выборах президента в Алтайском крае за первый день превысила 20%

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Явка на выборах президента в Алтайском крае за первый день превысила 20%

Выборы президента РФ в селе Сростки Фото: Олег Укладов

В Алтайском крае с 15 по 17 марта для избирателей открыто около 1700 пунктов для голосования. Воспользоваться своим правом отдать голос на выборах в регионе могут около 1,8 млн избирателей

Явка на выборах президента РФ в Алтайском крае по итогам первого дня голосования составила 20,27% (без учета дистанционного электронного голосования), сообщили в краевом избиркоме.

Всего за указанный период в голосовании с использованием бумажного бюллетеня принял участие 299 021 избиратель.

Первый день голосования на выборах президента Российской Федерации завершился, но уже 16 марта избирательные участки откроются в 8.00.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Иваново завели уголовное дело после поджога урны для…

Автомобиль полиции. Архивное фото Женщина подожгла урну для бюллетеней на…

Минюст расширил список иноагентов

Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото Актер Семен Трескунов* и…

На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление

Сотрудник пожарной службы . Архивное фото Задымление произошло на избирательном…

В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два…

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото Двое сотрудников коммунальной службы погибли…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp