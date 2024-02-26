ICAN: конфликт на Украине угрожает перерасти в ядерную войну

Сегодня риск применения ядерного оружия особенно высок, учитывая, что все государства, обладающие ЯО, создают все более опасные модификации

Конфликт на Украине может намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну, поскольку растет число опасных проявлений поведения, заявила РИА Новости координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

Так, в январе постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что наибольший ядерный риск в настоящее время связан со стратегией эскалации США и НАТО в украинском кризисе. Такая политика может спровоцировать прямое военное противостояние между ядерными державами.

По мнению Сандерс-Закре, с момента начала спецоперации на Украине наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которые были широко осуждены международным сообществом.

Подобная эскалация наращивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта. Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике и действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, сказала координатор ядерной политики.

Сандерс-Закре добавила, что сегодня риск применения ядерного оружия особенно высок, учитывая, что все государства, обладающие ядерным оружием, создают новое, более опасное ядерное оружие, а несколько государств, обладающих ядерным оружием, вовлечены в активный конфликт.

“Единственный гарантированный способ навсегда остановить ядерную эскалацию и предотвратить ядерную войну — это ликвидировать ядерное оружие. Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) является единственным многосторонним документом, обеспечивающим поддающийся проверке путь к ликвидации ядерного оружия, к которому присоединилась почти половина всех членов ООН.

Договор о запрещении ядерного оружия приняли в июле 2017 года. Тогда его поддержали 122 государства. Многие государства, в том числе Россия и США, не принимали участия в работе той конференции. Страны официально придерживаются мнения, что нет необходимости принимать новый документ при том, что уже существует Договор о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время договор о запрещении ядерного оружия подписали 93 страны, 70 из них ратифицировали. Документ вступил в силу 22 января 2021 года.

Эксперт ICAN призвала все страны присоединиться к этому договору, чтобы добиваться отмены ядерного оружия.

В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО.

Российское внешнеполитическое ведомство считает “ошибкой выработку и продвижение Договора о запрещении ядерного оружия”. В МИД РФ подчеркивают, что “договор, разработанный без участия и без учета мнения стран, обладающих ядерными вооружениями, не способен внести какой-либо вклад в процесс ограничения и сокращения ядерного оружия”.

По мнению МИД России, “реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений, в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, повышая безопасность всех без исключения государств”.

Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США 3 января 2022 года выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.

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Взято отсюда