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Идем на плюс: умеренные осадки и ветер обещают в Алтайском крае 14 января

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Идем на плюс: умеренные осадки и ветер обещают в Алтайском крае 14 января

В регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с плохими погодными условиями

14 января Алтайском крае в ночные и утренние часы от -12 до -17 градусов, местами до -5…-10. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем в крае от +1 до +6 градусов, местами по западу до -4. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололедные явления, метели, отложение мокрого снега. Ветер северо-западный, 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

В Бийске 14 января ночью и утром – от -6 до -8, днем от -6 до +4 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный 4-7 м/с.

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Взято отсюда

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