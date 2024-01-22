реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Идем на рекорд. Впервые собираемость налогов в Алтайском крае составила более 98%

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Сейчас за жителями региона числится 1,8 млрд рублей долгов по имущественным налогам, накопившихся за прошлые годы

Идем на рекорд. Впервые собираемость налогов в Алтайском крае составила более 98%

Фото: unsplash.com

Собираемость по имущественным налогам в Алтайском крае впервые вплотную приблизилась к 100%, а поступления увеличились на 5,6%: жители региона суммарно перечислили в казну 4,1 млрд руб. Об этом рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.

“Собираемость по имущественным налогам физических лиц по итогам 2023 года составила 98,3%. Это больше, чем в целом по стране, где этот показатель равен 95%”, – рассказал руководитель ведомства.

Сейчас задолженность жителей региона составляет около 1 млрд по имущественным налогам, начисленным за 2022 год. С учетом предыдущих лет общая сумма превышает 1,8 млрд. По словам Легостаева, сейчас идет работа по взысканию. Также алтайские налоговики пытаются законодательно решить вопрос о признании долгов невозможными к взысканию.

Напомним, всего жителям региона предстояло заплатить в казну 4,1 млрд рублей. В эту сумму входят транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц. Внести платежи необходимо было до 1 декабря. К этой дате граждане перечислили 3,6 млрд – 87% от всей суммы.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Где в Барнауле пробки утром 22 января: смотрим карты

22.01.2024

 Новости Алтай

На Малахова в Барнауле отключили светофор: всё из-за плановых работ

22.01.2024

 Новости Алтай

Мини-яйца для мини-омлета. Барнаульцы нашли десяток куриных по запредельно низкой цене

22.01.2024

 Новости Алтай

Как отсудить треть миллиона за скользкие улицы: две истории и советы юриста

22.01.2024

 Новости Алтай

Для многодетных семей в России могут ввести новые пособия. Политики рассказали, кто и на каких условиях их получит

22.01.2024

 Новости Алтай

Достаем семена: что нужно обязательно посеять на рассаду в январе — календарь для дачников

22.01.2024

 Новости Алтай

«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: по кому и за что проехался Кащей из «Слова пацана» (собрали список!)

22.01.2024

 Новости Алтай

Буханка хлеба за 300 рублей: россиянка рассказала, как переехала на ПМЖ в Австралию

22.01.2024

 Новости Алтай

Днем до -6 и без осадков: о погоде в Алтайском крае 22 января

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске