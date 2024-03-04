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Идея. Путь. Ошибки. Успех. В Барнауле прошел крупный форум для предпринимателей

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Участники обменялись бизнес-идеями и получили практические инструменты для роста

Идея. Путь. Ошибки. Успех. В Барнауле прошел крупный форум для предпринимателей

Бизнес-форум / Фото: Man from Siberia

В Барнауле прошел крупный бизнес-форум Алтайского края Man from Siberia*, который собрал 500 человек: действующих предпринимателей, собственников и управленцев бизнеса со всего региона. Спикеры поделились инструментами ведения бизнеса, рассказали о своем пути, ошибках, успехе и дали ценные советы гостям мероприятия.

На форуме выступили:

  • Валерий Покорняк (основатель крупного холдинга и бренда макарон Granmulino*);
  • Алексей Куреленок (создатель проекта Barnaul 22*);
  • Дмитрий Линьков (стоит за популярным брендом Dimmy Yammy*);
  • Станислав Кадров (владеет сетью кофеен FreeMan’s* и “Центральной кофейней”);
  • Андрей Яковлев (основатель холдинга “Агроном”);
  • Алина Крайнова (основатель сети магазинов Krainova shop*);
  • Айнура Субханкулова (свадебный организатор, вошла в топ-3 лучших агентств Сибири и Дальнего Востока);
  • Алла Гефке (владелец и идейный вдохновитель кондитерской премиум-класса, более 10 лет на рынке).

Также организаторы пригласили секретного спикера, которым оказался Павел Палагин – эксперт по развитию мозга.

Бизнес-форум / Фото: Man from Siberia

Форум стал площадкой для активных обсуждений свежих идей в предпринимательстве и полезных знакомств для развития бизнеса и личностного роста. И это только начало: в регионе пройдут и другие мероприятия, направленные на освоение новых горизонтов.

Организатором форума выступило бизнес-сообщество Man from Siberia manfromsib.com*. Генеральным партнером форума стал автосалон “Сибирь-Авто”. 

Также среди партнеров и спонсоров – 2GIS*, Barnaul 22, “Бизнес FM*”, DigitUp agency*, Dimmy Yammy, Smart logistic*, “Агроном”, Кондитерская Аллы Гефке, “Эко-отель Чемал”, “Тигирецкая вода”, Aroma group*, бухгалтерский центр “Ажур”.

* Man from Siberia (“Ман Фром Сибериа”); Granmulino (“Гранмулино”); Barnaul 22 (“Барнаул22”); Dimmy Yammy (“Димми Ямми”); FreeMan’s (“ФриМэнс”); Krainova.shop (“Крайнова.шоп”); manfromsib.com (“манфромсиб.ком”); 2GIS (“ГИС”); FM (“ЭфЭм”); DigitUp agency (“ДиджитАп эдженси”); Smart logistic (“Смарт Логистик”); Aroma group​ (“Арома груп”).

ООО “Ман Фром Сибериа”

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