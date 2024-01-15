Идут и падают: в Бийске все улицы покрылись ледовой коркой

Там, где дворники не вышли на работу с раннего утра, взрослые и дети без посыпанных песком дорожек часто поскальзывались

Погода продолжает не радовать бийчан своими резкими перепадами: только установится хороший снежный покров, как на следующий день он превращается в опасный лед. При этом городские службы реагируют на обращения бийчан, стараются осуществлять посыпку дорог песко-соляной смесью и песком вовремя.

– Ледяная корка на снегу после дождя и ветра. С бабушкой кое-как дошли до поликлиники, искали места со снегом, чтобы не по льду идти. В чем сложность посыпать тротуары, остановки? – обращались они в чате главы города Бийска Виктора Щигрева.

То, что городские не останавливаются ни днем, ни ночью, фиксируется на камеры, и эффект от уборки конечно же, есть. Но в связи с переменчивой погодой случается так, что он крайне недолговечен.

“АБ основные тротуары все посыпаны песком!” – отмечают бийчан. “Первый участок тоже, удивили! Равномерно посыпаны все тротуары, класс!” – радуются другие.

Улицы Разина, Социалистическая, Васильева – пересыпали песочком очень хорошо 14 января. Если посыпка осуществлялась утром, то к вечеру песок практически полностью “втаптывался” и сметался ветром.

– Только порадовались что весь город посыпали песком, молодцы, не скользко! А сейчас опять дождь и ветер усиливается, а завтра опять гололед, – предсказал кто-то.

Так и произошло, город превратился в каток – дождь смыл все ранее нанесенные пескосмеси, залил тротуары и частные дворы, сковав ворота намертво. Утром ребята, спешащие в школу то и дело поскальзывались.

– Школа №7, время было 8 часов утра, дворник только вышел посыпать, гладкий лед, идти невозможно! Дети идут и падают. На мой вопрос: почему не посыпали раньше, до начала занятий, когда дети шли в школу, он сказал “мне за это не платят, – жалуются родители.

Случай это конечно, скорее, частный: чаще всего рабочий график дворников начинается с 6 утра.

– Существуют нормы, согласно которым осуществляется уборка, – делятся опытом бийчане в комментариях. – Я работаю в сфере ЖКХ и почему-то с нас жильцы требуют, чтобы было убрано и посыпано утром рано, и дворники выходят и посыпают, и в выходные и рано утром, у дворников ненормированный рабочий день.

Проблема возникает не только из-за отсутствия “сцепления” с тротуаром, но и из-за слишком высоких ледяных бордюров и неубранных залежей снега. Родители просят дорожников обратить внимание на участок возле д/с №87, на пешеходный переход около школы №41, где из-за сугроба не видно, собирается ли ребенок переходить дорогу.

– Сам пешеходный очень темный, не освещен. Вчера чуть не сбили детей на нем. Примите, пожалуйста, меры по освещению данного пешеходного перехода и по уборке снега с обочины, – просят здесь.

Другие же дают совет – вместо того, чтобы ждать, пока дороги обработают, лучше надеть на ноги специальные “шипы”.

– Для мамы несколько лет назад купили шипованные чехлы для обуви, одеваются на любую обувь. Всем благоразумным людям советую такие. Если не хотите посещать травмпункт. Даже если 99% засыпать песком, можно на оставшемся проценте поскользнуться и очнутся в гипсе, – пишет бийчанка.

Гололед Фото: Илья Пятков

А в администрации тем временем еще раз отчитываются: все дороги и тротуары посыпаны, но сильным ветром смесь сдувало с тротуаров.

– Дальше дорожники будут посыпать, – заверили в мэрии.

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Взято отсюда