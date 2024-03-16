Выборы Фото: Правительство края

Многие жители городов и районов Алтайского края приходят голосовать целыми семьями: внуки со своими дедушками и бабушками, родители с детьми

16 марта, во второй день выборов президента, в городах и районах края с утра на участки приходят целыми семьями, творческими коллективами, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, например, в одном из районов местная жительница пришла на выборы в свой день рождения. А в Красногорском районе приходили представители кумандинского народа в национальных костюмах.

Голосуют люди различных профессий: на некоторых участках первыми пришли отдать голоса полицейские или работники различных дежурных служб ЖКХ, те, кому приходится

трудиться в выходной.

Также проголосовать приходят священники и военные, а также юные студенты, которые впервые получили право голосовать на выборах.

На избирательные участки приходят и те, кто зарегистрировался голосовать с помощью

дистанционного электронного голосования, но потом решил сделать это на участке.

На многих УИКах организованы фотозоны, где жители края охотно

фотографируются.

Взято отсюда