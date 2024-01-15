15 января 2024 года, по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца г. Барнаула, в рамках деятельности Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и занятия «Разговоры о важном», клирик храма, преподаватель Барнаульской духовной семинарии иерей Иоанн Макаров встретился со студентами КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий».

Тема занятия: «От А до Я. 450 лет «Азбуке» Ивана Фёдорова». В ходе встречи студенты узнали, что знание истории родного языка помогает нам сохранять культурное наследие, понимать мир и нашу идентичность. Родная азбука — это культурный код, формирующий мышление и коммуникацию.

Книгопечатание позволило сохранить и распространить знания, способствуя развитию образования и культуры. Изучение родного языка и его истории важно для уважения к культурному наследию и развития общества.

В конце встречи студенты смогли прикасаться к дореволюционным печатным и рукописным книгам из личной коллекции батюшки: «Поучения Златоуста», «Евангелие с толкованиями» и рукописная «Минея».

Источник: сайт Никольского храма

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Взято отсюда.

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