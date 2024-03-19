реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

ИГН АлтГУ – лидер по количеству выпускников программ ДПО 2024 года

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ИГН АлтГУ – лидер по количеству выпускников программ ДПО 2024 года

  • Институт гуманитарных наук занял лидирующие позиции среди учебных подразделений Алтайского государственного университета по количеству уже получивших в 2024 году документы выпускников программ дополнительного профессионального образования.

    Так, например, количество обученных по программам ДПО ИГН на сегодняшний день составляет 138 человек, из них:

  • «Русский язык: практический курс (уровень 1)» – 25;
  • «Медиаменторство: как создать медиацентр в школе» (программа, реализованная в рамках Х открытого городского медиафорума информационных изданий, радио и видеопрограмм образовательных организаций Алтайского края «В ритме жизни») – 55;
  • «Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в спортивной школе» (в рамках сотрудничества с СШОР по футболу А. Смертина) – 14.

    • На данный момент в рамках 19 программ ДПО ИГН продолжают обучение 98 человек.

    Кроме того, ИГН продолжает подготовку к старту федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". От института гуманитарных наук АлтГУ для участия в данном проекте подано 8 программ ДПО.

    «Рада отметить, что институт гуманитарных наук стабильно добивается высоких результатов в различных направлениях и сферах своей деятельности, среди которых ДПО является одним из наиболее успешных, – отметила директор ИГН АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Ивановна Нехвядович . – Все возникающие задачи и трудности мы стараемся решать совместно, одним коллективом, поэтому и результат нашей труда неизменно получается высоким. И я хочу за это особо поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав института гуманитарных наук, всех его сотрудников и студентов за сплоченную работу на один, общий результат – развитие нашего института и в целом всего университета».

    Институт гуманитарных наук

    Взято отсюда.

    новости алтая , новости эл алтай ,

    Натяжные потолки в Горняке
    горняк22 телеграм

    В Москве осудили экс-переводчицу посольства Швейцарии

    Здание Басманного районного суда в Москве. Архивное фото Басманный суд…

    В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома

    Разбитое окно. Архивное фото Остекление двух жилых домов и дошкольного…

    В Челябинске женщину оштрафовали за смытого в унитаз котенка

    Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото Суд оштрафовал на 7…

    Рудник в Приамурье завалило девятью тысячами кубов горной породы

    Спасательные работы на руднике “Пионер” Золотой прииск в Приамурье, где…

    Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

    Горняк Онлайн
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp