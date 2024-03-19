ИГН АлтГУ – лидер по количеству выпускников программ ДПО 2024 года

Институт гуманитарных наук занял лидирующие позиции среди учебных подразделений Алтайского государственного университета по количеству уже получивших в 2024 году документы выпускников программ дополнительного профессионального образования.
Так, например, количество обученных по программам ДПО ИГН на сегодняшний день составляет 138 человек, из них:
На данный момент в рамках 19 программ ДПО ИГН продолжают обучение 98 человек.
Кроме того, ИГН продолжает подготовку к старту федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". От института гуманитарных наук АлтГУ для участия в данном проекте подано 8 программ ДПО.
«Рада отметить, что институт гуманитарных наук стабильно добивается высоких результатов в различных направлениях и сферах своей деятельности, среди которых ДПО является одним из наиболее успешных, – отметила директор ИГН АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Ивановна Нехвядович . – Все возникающие задачи и трудности мы стараемся решать совместно, одним коллективом, поэтому и результат нашей труда неизменно получается высоким. И я хочу за это особо поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав института гуманитарных наук, всех его сотрудников и студентов за сплоченную работу на один, общий результат – развитие нашего института и в целом всего университета».
Институт гуманитарных наук
Взято отсюда.
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